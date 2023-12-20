Halil Umut Meler dayağı yedikten sonra Emre Belözoğlu soyunma odasında ‘Öpeyim de geçsin’ demiş

Ankaragücü Rizespor maçının ardından Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca, sahaya inip orta hakem Halil Umut Meler'i yumruklamıştı.

Bu olay yaşanmadan önce Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun orta sahada duran Halil Umut Meler'e parmak sallayarak tepki gösterdiği, Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'un onu zor tuttuğu görüntüler büyük yankı uyandırmıştı.

Halil Umut Meler bugün Hürriyet gazetesine özel röportaj verdi ve kendisine yapılan saldırı için Emre Belözoğlu'nu suçlayıp, "Bana yapılan saldırıyı Emre Belözoğlu planladı" açıklamasını yaptı.

Bu açıklamaların ardından Ankaragücü Kulübü, soyunma odası koridorlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini kamuoyu ile paylaştı.

Görüntülerde Emre Belözoğlu'nun, yumruklama olayının ardından Halil Umut Meler'e doğru ilerlediği ikilinin daha sonra birlikte içeri doğru gittiği görülüyor.

Emre Belözoğlu da konu ile ilgili bir basın açıklaması yaptı, Halil Umut Meler'in röportajındaki suçlamalara cevap verdi.

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları:

3-4 KEZ ÖZÜR DİLEDİM

''Ben olaya vakıf olduğumda soyunma odasındaydım. Yardımcı hocalarım durumu belirttikten sonra sahaya çıktı. Halil hoca ve ekibinin yanına giderek üzgün olduğumu ifade etti. Daha sonra da koridorda tekrar karşılaştık. kendilerine sarılıp çok üzgün olduğumu, takımım adına üzgün olduğumu, kendi adına üzgün olduğumu ve takımım adına kendisinden yanlış hatıramıyorsam 3-4 kere özür diledim. Yaptığımız özürün pek karşılığı olmadı galiba.''

KENDİ İŞİMİ KENDİM HALLEDERİM!

''Bugün kullandığı ifadede üzülerek söylemek zorundayım, kendisini ele vermiş, yakalanmış oldu. Kendisi bahsettiği olaydan sonra benim hem oyuncu, hem teknik adam olarak görev aldığım 14 maça 1. hakem olarak atanmış. Hiç böyle bir olayımız olmadı. Hiçbir olay yaşanmadı. Biz genelde hayır olan şeyleri hatırlamaya çalışıyoruz. bize kin olarak gelecek olayları hatırlamamaya unutmaya gayret eden bir insanım. Hayatım boyunca aksiyonun içinde ani kararlar alarak ne yazık ki Türk futbolunda kötü çocuk oldum. Hayatım boyunca hiçbir maça plan yaparak çıkmadım. Bu planın içerisinde olacak birisi de değilim. Beni seven sevmeyen herkes bilir ki ben kendi işimi kendim hallederim zaten. Kimseyi de kullanmam.''

BAŞKANIMIZ TALİMATLA İŞ YAPMAZ!

''Sayın başkanımız da kimsenin talimatıyla iş yapacak birisi değildir. Bu kulübe çok fazla maddi manevi emeği olmuş bir insandır. Başkanımız tarafından kırmızı çizgilerin aşıldığını dile getirdim. Ama bütün yaşanmış olayların, hakemler üzerindeki değerlendirmelerin de sadece bir şahsa, sayın başkanımıza yüklenerek; sanki hesap kesilecekmiş gibi bir ortamının yaratılmasının da sağlıklı olmadığını ifade ettim. Gelinen noktada ne yazık ki üzgünüm. Halil hoca adına, Türk futbolu adına üzgünüm. Bir spor adamı olarak üzgünüm.''

HALİL UMUT MELER'İ TELEFONLA ARADIM

"Ben bu mesleği çok seviyorum. Futbolu çok seviyorum. bu işte çok emeğim var. Ben bugün Ankara'da 3 çocuğumdan ayrı bir şekilde Ankaragücü'nün başarısı için mücadele ediyorum. Ve benim için futboldan çok daha değerli olan bir şey var aile... Kendisi de verdiği röportajda ailesinden ve kendinden özür dilemediğimi ifade etmiş ama yakında kendisinden özür dilediğime dair görüntüler de çıkacaktır. Futbol hiç kimsenin ailesinden de daha değerli değildir. Ben kendisinin de ailesiyle birlikte çok sağlıklı ve huzurlu yaşantısı olmasını temenni ediyorum. Bu iyi dileklerimi de kendisine ileteyim. Ama sözün başında söylediğim gibi bence haklı olanın acelesi yok. Bence çok acele etti kendisi. Ben maçtan sonra yakın arkadaşlarından da ulaşmaya çalıştım. Telefonla da aradım. Müsait olmadığını ilettiler bana.''

GERÇEKLER ORTAYA KONMALI

"Benim adıma bu algının gerçeğin önüne geçme hali yeterince yorucu olmaya başladı. Bu mağdur olma durumundan kendileri bir pay, fayda çıkarma halinden Trük futbolunun vazgeçmesi gerekiyor. Bir ve beraber olarak, gerçekleri ortaya koyarak, konuşulması gerekenlerin konuşulduğu sürece bence problemler aşılabilir. Böyle popülist, böyle magazinsel yaklaşımlarla hiçbir yere varamayız. Yoksa birçok insanı beni hedef göstererek mutlu edebilirsiniz. Ama gerçekten bir o kadar uzaklaşarak gerçeği de saptırmış olursunuz. Bundan dolayı üzüntümü ifade etmek istiyorum."

HALİL UMUT MELER'E KIRGINIM

"Provokasyon da bahsetmiş ona da cevap vermek istiyorum. Geçmişe dönük kendi maçlarını izlerse provakatif tarafın biz olmadığımızı net bir şekilde görebilir. Ben bu maç da dahil olmak üzere kendisini provoke edecek hiçbir hal ve davranışta bulunmadım. Saha içerisinde her futbolcunun her teknik adamın yapmış olduğu davranışı bu işin provokasyonuymuş gibi göstermeye çalışmak gerçekten uzaklaşmaktan başka bir şey değildir. Kendisine kırgınım. Yaşamış olduğunu da anlamaya çalışarak kendisine yardım etmeye çalışan biri olarak kırgınım. Ama bu alınganlıkları, bu kırgınlıkları bugün bitirmek istiyorum. Sadece futbola motive etmek istiyorum.'"

BENİ KİMSE DURDURAMAZ!

"Bir kere bir şey yapmak isteyen kişi direkt meslektaşına gitmez. Ben İlhan hocanın yanına kendisini tebrik etmek, geçmiş olsun demek amaçlı gittim. Orada kendi aramızda hakemle alakalı bir değerlendirme yaptık. Benim hakeme gitme isteğimi ne meslektaşım ne de başka biri durdurmadı. Öyle bir şey yaşanmadı. Böyle bir şey yaşanmış gibi göstermek de sadece algı. Sadece bir fotoğraf üzerinden değerlendirirken sanki bunlar Türk futbolunda daha önce hiç olmamış. Herhangi bir hakeme daha önce el kol hareketi yapılmamış ya da bunlar futbolun içinde yokmuş gibi davranarak olayın azmettiricisi göstermeye çalışmak... Açıkçası cümle bulamıyorum. Bence çok acele yapılmış bir açıklama. Haklı olduğuna inanıyorsa yapmaması gereken bir röportajdı. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkma huyu vardır. Yine ortaya çıkar. Bir şey yapmak istersem, beni kimse tek koluyla durduramaz."

KÖTÜ ÇOCUK BİZ OLUYORUZ

"Türkiye'nin bilinen bir gazetesinde bunların konuşuluyor olmasını komik bulmuyorum. Konuşulması gerekenlerin de bunlar olmadığını düşünüyorum. Kötü çocuk biz oluyoruz. Herkes paylaşım yapıyor sosyal medyadan aynı anda. Ailelerimiz görüyorlar, üzülüyorlar. Yaptığım şey, sayın başkanımızın yaptığı hatayı değil, tanıdığım şahsiyetini korumaya çalışmak. Gerçekleri konuşmayı bıraktığımız an ben endişelenmeyi bırakıyorum.''