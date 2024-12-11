Halil Umut Meler isyan ettirdi: Bir daha düdük çalmasın

Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih, Shakhtar Donetsk’i 5-1 mağlup etti. Alman devi, 1-0 geriye düştüğü maçta ezici bir galibiyet aldı. Gecenin en gollü mücadelesine ise hakem Halil Umut Meler damgasını vurdu. Tecrübeli hakemin verdiği iki karar görenler isyan ettirdi.

Bayern Münih 66. dakikada soldan gelen kornerde Musiala ile golü buldu. Alman devinin gol sevincini yaşadığı esnada Halil Umut Meler golü, kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle iptal etti. Bayern cephesi Halil Umut Meler'in kararına bir süre itiraz etti. Maçın spikerinin de iptal gerekçesini bir süre çözemediği yayına yansıdı.

Bu pozisyondan 2 dakika sonra Sacha Boey, ceza sahası ön çizgisinde aldığı kontrolsüz müdahaleyle yerde kaldı. Halil Umut Meler penaltı düdüğünü çaldı. Ancak Boey’in müdahale sırasında ceza sahasının dışında olduğu yönünde yorumlar da yapıldı.

SOSYAL MEDYADA İSYAN ETTİLER

Gol yağmurunun yaşandığı gecede Bayern Münih ezici bir galibiyet alsa da Halil Umut Meler’in kararları Almanları isyan etti. Sosyal medyada yapılan yorumlarda özellikle Musiala’nın golünün iptal edilmesinin gerekçesini kimse anlayamadı. Yapılan yorumlarda “Halil Umut Meler bir daha maç yönetmesin” ifadeleri yer aldı.

SUUDİ ARABİSTAN’DA BİR DAHA MAÇ YÖNETEMEYECEK

Bayern Münih’in Shakhtar’ı mağlup ettiği maçtan önce çıkan bir karar bir anda futbol gündemine oturmuştu. Suudi Arabistan’dan çıkan karar ile Halil Umut Meler’in bir daha Suudi Arabistan Ligi’nde maç yönetemeyeceği açıklanmıştı. Tecrübeli hakemin yönettiği maçlarda verdiği bazı kararlar Arap kulüplerini isyan ettirmişti.