Halil Umut Meler maça devam edemedi: Herkes büyük şaşkınlık yaşadı

Kaynak: Haber Merkezi
Halil Umut Meler maça devam edemedi: Herkes büyük şaşkınlık yaşadı

UEFA Uluslar Ligi’nde İrlanda ile Bulgaristan arasında oynanan çeyrek final rövanş maçını yöneten Halil Umut Meler maça devam edemedi. Tecrübeli hakemin maça devam edememesi sonrası herkes büyük şaşkınlık yaşadı.

İrlanda, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bulgaristan'ı geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmada düdük çalan Halil Umut Meler, 37. dakikada bir sakatlık yaşadı ve kenara gelerek sağlık ekipleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli hakem tedavisinin ardından oyuna devam etti.

2. yarıya Halil Umut Meler'in başlamaması kısa süreli şaşkınlık yaratırken, Meler'in ilk yarıdaki sakatlığı nedeniyle sahaya çıkmadığı anlaşıldı. Mücadelenin 2. yarısında 4. hakem Mehmet Türkmen görev yaptı.

Büyük heyecana sahne olan maçta İrlanda, 1-0 geride başladığı 2. yarıda bulduğu gollerle galibiyete uzandı. İrlanda bu galibiyetle UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'na yükseldi.

Son Haberler
Ekrem İmamoğlu paylaştı! Takipçi sayısı düştü
Ekrem İmamoğlu paylaştı! Takipçi sayısı düştü
Barış Alper Yılmaz'ın Babası Yüksel Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu'na destek
Barış Alper Yılmaz'ın Babası Yüksel Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu'na destek
Macarlar, A Milli Takım’ın ‘Celladını’ açıkladı: Kabusu yaşattılar
Macarlar, A Milli Takım’ın ‘Celladını’ açıkladı: Kabusu yaşattılar
Otomotivde tüm hesaplar sil baştan... Araç piyasasında 'euro' hareketliliği!
Otomotivde tüm hesaplar sil baştan... Araç piyasasında 'euro' hareketliliği!
Adana'da hareketli saatler: 'Halay başı' kavgasında kurşun yağdırdılar!
Adana'da hareketli saatler: 'Halay başı' kavgasında kurşun yağdırdılar!