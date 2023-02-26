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Fenerbahçe Konyaspor maçı hakemi Halil Umut Meler'in 4 hareketi gündem oldu

Fenerbahçe'nin sahasında Konyaspor'u 4-0 yendiği maçta hakem Halil Umut Meler'in 4 işareti sosyal medyada gündem oldu. Eski hakem Deniz Çoban'dan konuyla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 10:30
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Halil Umut Meler neden 4 işareti yaptı

Fenerbahçe Konyaspor maçı hakemi Halil Umut Meler'in 4 hareketi gündem oldu
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Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Konyaspor’u 4-0 mağlup ederken hakem Halil Umut Meler'in '4' işareti sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Eski hakem Deniz Çoban Meler'in hareketiyle alakalı olarak çarpıcı bir iddiada bulundu. 
Çoban, "Maçın 11. dakikasında Mame Diouf'un 4 kere itiraz etme durumu yok, 4 kere ihlali yok. Niye bu 4 işaretini kullandı diye bakarken Merkez Hakem Kurulu, bu seminerde hakemlere bir uygulama direktifi vermiş. Uygulama direktifi diyor ki; hakemin etrafını çeviren oyuncular hakkında 3'ten fazla oyuncu itiraza geldiği zaman yani 4 olduğu zaman cezalandırılması gerekiyor, eğer sahada hakem bunu cezalandırmazsa AVAR'ın, "35. dakikada 4 kişi itiraza geldi, 42. dakikada 5 kişi itiraza geldi, 58. dakikada 4 kişi itiraza geldi" diye raporlayıp maçtan sonra hakeme vereceği, hakemin de bunu raporuna yazacağı, sahada oyuncu cezalandırılmazsa maçtan sonra federasyon tarafından para cezasına çaprtırılacağı anlatılmış hakemlere. Burada Halil Umut Meler; "3 kişi itiraz ediyordu sen 4. olarak geldin" diyor ve kart gösteriyor. Ciddi tartışma yaratacak bir konu. Çünkü biz de uygulama talimatı ne şekilde verildi hakemlere öğrenemedik. Nasıl uygulayacaklar, nasıl saracaklar? Her 4. kart mı görecek? Bundan sonra görmediği zaman ne olacak? Bu, evrensel ilkelere uygun mudur?" dedi.

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