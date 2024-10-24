Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi maçına damga vurdu. Skor çok daha farklı olabilirdi

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Benfica, Şampiyonlar Ligi’nde Feyenoord ile karşılaştı. Portekiz ekibi maçı 3-1 kaybetti. Kerem Aktürkoğlu, takımının tek golünü kaydederken maçın hakemi Halil Umut Meler karşılaşmaya damga vurdu. Meler’in kararları ve VAR müdahaleleri ile 3 gol iptal oldu.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Feyenoord'a 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmada düdük çalan hakem Halil Umut Meler'in 3 golü iptal etmesi maça damga vurdu.

Maçın 24. dakikasında Feyenoord, Ueda'nın golüyle 1-0 öne geçti ancak VAR hakemi Coote, Halil Umut Meler'i monitöre davet etti. Meler, Ueda'nın attığı gol öncesi Otamendi'ye faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

32. dakikada ise Benfica'da Di Maria penaltı bekledi fakat Meler, pozisyonun öncesinde ofsayt olduğu kararına hükmetti.

41. dakikada ise Benfica'da Pavlidis topu ağlara gönderdi ve takımına beraberliği getirdi. Pavlidis'in golü öncesinde Kerem Aktürkoğlu'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. 58. dakikada Feyenoord'da Trauner'in attığı gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Maç sonunda Benfica 6 puanda kalırken Feyenoord ise puanını 6’ya yükselterek üst tura çıkma iddiasını sürdürdü.