Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi maçında düdük çalacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Shakhtar Donetsk ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. 10 Aralık Salı günü oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Almanya'nın Gelsenkirchen kentindeki Arena AufSchalke'de yapılacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Serkan Olguncan üstlenecek.

Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Arda Kardeşler görev alacak. Halil Umut Meler, 4 sezondur görev yaptığı Şampiyonlar Ligi'nde 13. kez düdük çalacak.