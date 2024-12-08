Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi maçında düdük çalacak

Kaynak: AA
Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi maçında düdük çalacak

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi’nde düdük çalacak. Tecrübeli hakem, Bayern Münih-Shaktar Donetsk maçını yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Shakhtar Donetsk ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. 10 Aralık Salı günü oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Almanya'nın Gelsenkirchen kentindeki Arena AufSchalke'de yapılacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Serkan Olguncan üstlenecek.

Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Arda Kardeşler görev alacak. Halil Umut Meler, 4 sezondur görev yaptığı Şampiyonlar Ligi'nde 13. kez düdük çalacak.

Son Haberler
Hakan Fidan açıklama yapıyor
Hakan Fidan açıklama yapıyor
Okolie rakibini ilk rauntta nakavt etti
Okolie rakibini ilk rauntta nakavt etti
Elazığ'da 'Sahte bungalov' ilanıyla dolandırıcılık! 5 tutuklama
'Sahte bungalov' ilanıyla dolandırıcılık!
Fenerbahçe kimlere 10 puan kaybetti? Çapıcı ayrıntı ortaya çıktı
Fenerbahçe kimlere 10 puan kaybetti? Çapıcı ayrıntı ortaya çıktı
Samsun’da 16 yaşındaki çocuk babasını uyurken tabancayla başından vurdu
Samsun’da 16 yaşındaki çocuk babasını uyurken tabancayla başından vurdu