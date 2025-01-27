Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalacak

Kaynak: DHA
Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalacak

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler Young Boys ile Kızılyıldız takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını yönetecek

Son olarak Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanan maçta düdük çalan ve kararlarıyla tartışma yaratan Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi'nde 29 Ocak Çarşamba günü İsviçre'nin Young Boys ile Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

VAR HAKEMİ İTALYAN

İsviçre'nin Bern şehrindeki Wankdorf Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Bello üstlenirken, Yardımcı VAR (AVAR) olarak Paolo Mazzoleni görev alacak.

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