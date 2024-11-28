Halil Umut Meler Suudi Arabistan'da düdük çalacak

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun özel daveti ve Merkez Hakem Kurulu'nun onayıyla Meler'in bu önemli karşılaşmada görev yapacağı belirtildi.

30 Kasım Cumartesi günü Riyad'daki Al-Shabab Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak. Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Karşılaşmanın VAR hakemi Almanya Futbol Federasyonu’ndan Bastien Dankert olurken, AVAR’da ise Murat Tuğberk Curbay görev alacak.

Ligde 28 puanla ikinci sırada yer alan Al Hilal, lider Al Ittihad’ın 2 puan gerisinde bulunuyor. Rakibi Al Shabab ise 22 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Kritik mücadele, şampiyonluk yarışının seyrini etkileyebilecek önemli bir karşılaşma olarak görülüyor.