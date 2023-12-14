Halil Umut Meler yoksa biz varız dediler Arnavutluk'tan mesaj gönderdiler

Kaynak: Haber Merkezi
Halil Umut Meler yoksa biz varız dediler Arnavutluk'tan mesaj gönderdiler
Arnavut kadın hakemler, Süper Lig'de maç yönetmeye talip oldu.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca; Rizespor maçı bitiminde sahaya atlayıp hakem Halil Umut Meler'i yumruklamıştı.

Tutuklanıp cezaevine gönderilen Faruk Koca, Ankaragücü Başkanlığı'ndan da istifa etmişti.

Bu olay sonrası ertelenen ligler 9 Aralık'ta yeniden başlayacak.

whatsapp-image-2023-12-14-at-10-26-06.jpeg

Halil Umut Meler’e yönelik yapılan saldırıya ülkenin ve dünyanın dört bir yanından tepki mesajları gelirken, hakemlere en özel desteklerden biri de Arnavut kadın hakemler verdi.

Arnavut kadın hakemler Emanuela Rusta, Erinda Kume, Koleta Prenga, Eglantina Pjetrushaj, Türk hakemlerine destek vererek yaşanan olayları kınadılar, "Biz de Türkiye’de maç yönetmeye talibiz" dediler.

whatsapp-image-2023-12-14-at-10-21-39.jpeg

dsqxyngxqaejael.jpeg

dujrc1gw0aabzf.jpeg

fcqmyndxea8zcwl.jpeg

me-steme.jpg

emanuela-rusta-arbitrja-fifa-superiore-1.jpeg

İlgili Haberler
Beşiktaş'ta simsiyah tablo! Lugano maçı öncesi 18 futbolcu yok
Mevlüt Erdinç'in karısı kaçtı. 'Çocuklar senden değil' diyip göstermiyor
Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edildi. Okan Buruk kararını verdi
Son Haberler
Kaza yapan alkollü kadınlar Bodrum'u birbirine kattı. Böyle küfürler filmlerde oluyor sanıyorduk Gündem
Kaza yapan alkollü kadınlar Bodrum'u birbirine kattı. Böyle küfürler filmlerde oluyor sanıyorduk
Yeşil kategorideki terörist etkisiz hale getirildi. MİT'ten nokta operasyon Gündem
Yeşil kategorideki terörist etkisiz hale getirildi. MİT'ten nokta operasyon
Acı biberin mucize faydasını doktor açıkladı Sağlık
Acı biberin mucize faydasını doktor açıkladı
Artvin’de heyelan Gündem
Artvin’de heyelan
60 bin liralık saman balyası kül oldu Gündem
60 bin liralık saman balyası kül oldu
14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Öğretmenin savunması pes dedirtti Gündem
14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Öğretmenin savunması pes dedirtti