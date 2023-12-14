Halil Umut Meler yoksa biz varız dediler kadın hakemler Arnavutluk'tan mesaj gönderdiler

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca; Rizespor maçı bitiminde sahaya atlayıp hakem Halil Umut Meler'i yumruklamıştı.

Tutuklanıp cezaevine gönderilen Faruk Koca, Ankaragücü Başkanlığı'ndan da istifa etmişti.

Bu olay sonrası ertelenen ligler 9 Aralık'ta yeniden başlayacak.

Halil Umut Meler’e yönelik yapılan saldırıya ülkenin ve dünyanın dört bir yanından tepki mesajları gelirken, hakemlere en özel desteklerden biri de Arnavut kadın hakemler verdi.

Arnavut kadın hakemler Emanuela Rusta, Erinda Kume, Koleta Prenga, Eglantina Pjetrushaj, Türk hakemlerine destek vererek yaşanan olayları kınadılar, "Biz de Türkiye’de maç yönetmeye talibiz" dediler.