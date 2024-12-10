Halil Umut Meler’e büyük şok: Bir daha maç vermeyecekler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Halil Umut Meler’e büyük şok: Bir daha maç vermeyecekler

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler büyük şok yaşadı. Tecrübeli hakem bir daha Suudi Arabistan’da maç yönetemeyecek.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Hakem Komitesi Başkanı Manuel Navarro, Al Shabab - Al Hilal maçındaki yönetimiyle ev sahibi takımın tepkisini çeken Halil Umut Meler'i bir daha maçlarına çağırmayacaklarını söyledi.

Hakem Komitesi Başkanı Navarro, Suudi basınına yaptığı açıklamada "Maçta ciddi hata yapan hakem olursa onunla bir daha ilgilenmeyeceğiz. Halil Umut Meler'i maçlarımıza çağırmayacağız. Al-Hilal ile Al-Shabab arasındaki maçta sonuca etki eden hatalar oldu." ifadelerini kullandı.

Al Shabab, Al Hilal maçı sonrası Meler'i Hakem Komitesi'ne şikayet etmişti. Türk hakem, Al Hilal'dan Kalidou Koulibaly'yi Al Shabab'dan ise Nader Abdullah Al Sharari'yi kırmızı kartla oyundan atmıştı. Meler ayrıca ev sahibi takımın bir golünü iptal etmişti.

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