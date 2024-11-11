Halil Umut Meler’e yumruklu saldırı davasında karar çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Halil Umut Meler’e yumruklu saldırı davasında karar çıktı

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Koca hakkında Hakem Meler'e yönelik eylemleri nedeniyle 'kasten yaralama' suçundan 1yıl 31 ay 22 gün hapis cezası verildi. Ayrıca Koca'ya diğer suçlardan verilen cezaların hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Faruk Koca, Süper Lig'de geçen sezon oynanan MKE Ankaragücü - Rizespor maçının ardından sahaya girmiş ve Meler'e saldırarak yumruk atmıştı.

Son Haberler
AUZEF güz dönemi (vize) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son anketler Ankara’nın havasını değiştirdi… İki partiden sürpriz yükseliş
Son anketler Ankara’nın havasını değiştirdi… İki partiden sürpriz yükseliş
Tekirdağ’da dehşet: Cinnet geçiren genç ailesini bıçakladı. Anne öldü
Tekirdağ’da dehşet: Cinnet geçiren genç ailesini bıçakladı. Anne öldü
Türkiye, Sırbistan'a ihracat rekoru kırdı
Türkiye, Sırbistan'a ihracat rekoru kırdı
Mirketler hakkında 25 ilginç bilgi
Mirketler hakkında 25 ilginç bilgi