Halil Umut Meler'i kurtaran detay ortaya çıktı

2024 Avrupa Şampiyonası E Grubu'nda, Slovakya, Belçika'yı 1-0 yendi, turnuvaya galibiyetle başladı. Belçika'nın mağlubiyeti "sürpriz" olarak yorumlandı.

Karşılaşmaya damga vuran isim Türk hakem Halil Umut Meler oldu. Belçika'nın Lukaku ile bulduğu iki golü haklı olarak iptal eden Meler'in ikinci gol iptali sırasında yapay zekadan yardım aldığı ortaya çıktı.

Pozisyon şöyle gelişti. Pozisyonun başlangıcında Openda topu elle önüne alıp ilerledi ve Lukaku'ya pasını verdi. Lukaku da Belçika'yı beraberliğe taşıdı.

Halil Umut Meler ilk anda Openda'nın pozisyonunu göremedi. VAR uyarısıyla kenara gelen Halil Umut Meler'in pozisyonu izlediği sırada ekranda EKG'ye benzer bir görüntü çıktı. Bunun nedeni topun içindeki sensör. Topa dokunulduğu anda meydana gelen sapma ekrana yansıyınca Meler de golü iptal etti.

Yapay zeka destekli bu teknoloji iki yıl önce Dünya Kupası'nda tanıtıldı. Artık Avrupa Şampiyonası'nda da kullanılıyor.