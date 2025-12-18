FIFA 2026 Dünya Kupası geniş hakem kadrosundan çıkarılan 6 isim çıkarıldı. Bu isimler arasında Halil Umut Meler de yer aldı.

FIFA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üst düzey yerel liglerde ve UEFA müsabakalarında görev yapmış, oldukça deneyimli uluslararası hakemlerden oluşan bir grup. Maalesef, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın nihai hakem kadrosunda yer almayacaklar. Oyuna yaptıkları olağanüstü katkılardan dolayı hepsine saygılarımızı sunuyoruz"

Dünya Kupası geniş hakem kadrosundan çıkarılan isimler şöyle:

Daniel Siebert - Almanya

Marco Guida - İtalya

Serdar Gözübüyük - Hollanda

Ivan Kružliak - Slovakya

Jesús Gil Manzano - İspanya

Halil Umut Meler - Türkiye