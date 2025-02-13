Halil Umut Meler’in son dakikada verdiği karar isyan ettirdi: “Dehşetin hakemi” dediler

Şampiyonlar Ligi play off etabında oynanan Clup Brugge-Atalanta maçına Halil Umut Meler’in son dakikalarda verdiği karar damga vurdu. Tecrübeli hakem karşılaşmanın 90+2’nci dakikasında Isak Hien'in Gustaf Nilsson'un yüzüne gelen eli sonrası penaltı noktasını işaret etti. Karar sonrası İtalyan ekibinin oyuncuları büyük tepki gösterdi. VAR’daki inceleme ile penaltı teyit edildi ve Ferran Jutlga topu ağlara yollayarak Brugge’u 2-1 öne geçirdi.

Atalanta Teknik Direktörü Gasperini penaltı kararına çok sinirlenerek maç bitmeden soyunma odasına gitti. Atalanta oyuncularının yoğun itirazı sonrası Juan Cuadrado, Isak Hien ve Rafael Toloi sarı kart gördü. Maçın bitiş düdüğü sonrası Atalantalı oyuncular hakem Halil Umut Meler’e sert tepki gösterirken saha içinde gerginlik yaşandı.

GASPERİNİ ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Atalanta Teknik Direktörü Gasperini maç sonrası yaptığı açıklamada Halil Umut Meler’e ateş püskürdü. Tecrübeli teknik adam, yaptığı açıklamada "Futbol, artık futbol olmaktan farklı bir yere doğru gidiyor. Futbolcular aldıkları her temasta, hakemi kandırabilmek için bağırıp kendilerini yere atıyorlar. Futbol bu değil” dedi.

Club Brugge maçın son dakikalarında penaltıdan attığı golle Atalanta karşısında ilk maçı 2-1 kazandı. ⚽️ #UCL pic.twitter.com/wQgTBAtQBe — TRT Spor (@trtspor) February 12, 2025

Atalanta oyuncusu Charles De Ketelaere ise "Hakem (Halil Umut Meler), çok kibirliydi. 100 kişiye sorsanız, hiçbiri bunun penaltı olduğunu söylemezdi." şeklinde konuştu.

İTALYAN BASINI İSYAN ETTİ

Maç sonrası İtalyan basını tartışmalı penaltı kararı nedeniyle Halil Umut Meler’e isyan etti. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde Halil Umut Meler için "Dehşetin hakemi" ifadesi kullanıldı.

Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırısını hatırlatan İtalyanlar, FIFA kokartlı hakemin Suudi Arabistan'da yönettiği maç sonrası da eleştiri oklarının hedefine oturduğunu belirtti.

Haberde Halil Umut Meler'in Club Brugge lehine verdiği penaltı için, "Atalanta'yı saçma bir düdükle cezalandırdı" denildi.

“SON 3 DAKİKADA OLANLARA FUTBOL DENİLEMEZ”

Eurosport İtalya'da Meler'i sert eleştirdi. "Jan Breydel Stadyumu'nda son üç dakikada gördüğümüz şeye futbol denemez" ifadelerinin yer aldığı haberin detaylarında şöyle denildi:

"Biz bunu vatanseverlikten veya Gasperini'nin son yıllarda gösterdiği muhteşem oyuna duyduğumuz minnetten dolayı yazmıyoruz. Bunu entelektüel dürüstlük adına, spora ve taraftarlara duyduğumuz saygıdan dolayı yazıyoruz. Hakem Halil Umut Meler'in Hien ile Nilsson arasındaki temas nedeniyle verdiği penaltı gibi bir penaltı asla olamaz, asla. Hiçbir kategoride, hiçbir galakside, hiçbir alanda. Zira bu sadece uydurulmuş bir penaltı değil, aynı zamanda rövanş maçı düşünüldüğünde çok önemli bir avantaj."