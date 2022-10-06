Halılarınızı temizlemek için yıkamak zorunda değilsiniz! İşte halılarınızı tertemiz yapacak alternatifler

Halıların yıkanma sıklığı birçok farklı sebepten dolayı değişebilir. Özellikle evcil hayvanların ya da çocukların yaşadığı evlerde halılar sık lekelenir ve bazı lekeler kolay çıkmaz. Böyle durumlarda ilk akla gelen halıları yıkamak olsa da aslında onları yıkamadan da temizlemek mümkün. İşte karşınızda halılarınızı yıkamadan tertemiz yapacak yöntemler!

HALILARI YIKAMADAN NASIL TEMİZLEYEBİLİRİZ?

Temiz halılar için öncelikli olarak belirtmemiz gereken konu, halıda oluşan lekelerin ovulmaması gerektiği. Ovalamak yerine lekeyi bir bez ya da süngerle emdirmelisiniz. Lekenin bir kısmı halıdan bu şekilde uzaklaştırdıktan sonra dıştan merkeze doğru lekelenen bölgeyi silebilirsiniz. Halıdaki lekeleri silmek için evinizdeki birçok malzemeyi kullanabilirsiniz.

LEKE ÇIKARMADA İLGİNÇ BİR ÇÖZÜM: TIRAŞ KREMİ

Tıraş kremi çoğumuzun aklına gelmeyecek bir ürün olmasına rağmen halılardaki basit lekeleri çıkarabilen, güçlü malzemelerden biri. Bunun için:

- Lekenin üzerine lekeyi tamamen kapatacak şekilde tıraş kremi sıkıp 30 dakika bekleyin.

- Ardından kuru bir bezle halıyı temizleyin.

MISIR NİŞASTASIYLA HALINIZ TEMİZLENSİN VE PARLASIN

Özellikle halılardan zor çıkan boya ve yağ gibi lekelerde mısır nişastası kullanılabilir.

- Lekenin üzerine bir paket mısır nişastasını dökün ve beş dakika kadar bekleyin.

- Ardından sirkeli su ile lekeli bölgeyi silin.

SODAYLA LEKELERİ ÇIKARIN

Birçok lekede etkili olan sodayı halılarda da kullanabilirsiniz.

- Temiz bir beze sodayı döküp lekeli bölgeyi silin.

- Leke çıkmazsa işlemi tekrar edin veya sodaya beyaz sirke ekleyerek halıyı tekrar temizleyin.

EV TEMİZLİĞİNDE OLMAZSA OLMAZ: KARBONAT

Temizlik denince akla gelen malzemelerden biri olan karbonat, halılardaki lekeyi çıkarmak için de oldukça etkili.

- Lekenin üzerine karbonat serpin.

- 30 dakika bekledikten sonra elektrik süpürgesiyle halıyı süpürün.

- Ardından duru suyla halıyı yavaşça silerek temizleyin. Tertemiz halılara kavuşmak işte bu kadar kolay!