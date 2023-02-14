Kara Halile bitkisinin yararları nelerdir?

Latince adı, Terminalia chebula. Kalın, siyah ve çatlak kabuğu var. 30 m yüksekliğe ve 1 m gövde çapına kadar irileşen tropikal, yaprak döken bir ağaç. Tohumları ise elips şeklinde.
Kara Halile şifalı bir bitki olarak biliniyor. Sindirim sistemi sorunlarına, yaralara, diş eti iltihabına, astıma, öksürüğe çare olarak kullanır. Müshil, mide, balgam söktürücü, hemostatik ve toniktir. Daha ileri, antifungal ve antibakteriyel özellikler sergiler. Tohumları yenilebiliyor.
Genel olarak Kara atıştırmalık olarak tüketilmekte. Badem veya fıstığa benzeyen bir tada sahip. Tohumdan yenilebilir bir yağ elde edilir. Ekşi meyveler salatalarda yenir, salamurada muhafaza edilir veya kızartılır. Faydaları ise şöyle:
Yaraların kolayca iyileşmesine katkı sağlar
Ağrı kesici özelliği var
Diyabet hastalarında kan şekerini düşürmeye yardımcı oluyor
Göz sağlığı için destekleyici
Bakteri ve virüs gibi oluşumlarının önüne geçiyor
Kalp çarpıntılarını sakinleştiriyor
Yüksek ateş sorunlarını gideriyor
Öksürüğe iyi geliyor
Ağız ve diş sağlığını koruyor
Sindirim sistemini düzene sokuyor
Mideyi rahatlatıyor
Kara Halileyi uzun süreli kullanımının güvenliği ise henüz bilinmemekte. Özellikle şeker hastalarının doktora danışması gerekiyor