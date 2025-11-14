Haliliye Belediyesi, Yavuz Selim Mahallesi’nde doğalgaz çalışmalarının ardından başlattığı üstyapı çalışmalarıyla mahalle sakinlerine daha konforlu ve ulaşımı kolay yollar sunuyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda sürdürülen çalışmalar kapsamında, ekipler mahallede yolların bakım ve onarımını titizlikle yürütüyor. Yapılan üstyapı çalışmaları hem estetik hem de işlevsel açıdan mahalle sakinlerinin takdirini topluyor.

MUHTARDAN EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Mehmet Tapşık, mahallede yürütülen doğalgaz ve üstyapı çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 20 gün önce mahallemizde doğalgaz çalışmaları başladı. Çok güzel bir olaydır bu ancak ister istemez burada parke taşlarımız sökülüyor, deforme oluyor. Doğalgaz çalışmalarının ardından Haliliye Belediyesi tarafından parke döşeme çalışmaları başladı, devam ediyor. Çok güzel oluyor, inşallah bittiğinde de yıkama çalışmaları yapılacak. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve fen işleri ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

Fen işleri müdürlüğü tarafından 14 ekip ile periyodik şekilde sürdürülen çalışmalar kapsamında, Yavuz Selim Mahallesi’nin sokakları daha modern, daha güvenli ve daha konforlu hale getiriliyor. Haliliye Belediyesi’nin mahallelerin çehresini değiştiren üstyapı hizmetleri program dahilinde devam ediyor.