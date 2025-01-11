Halim Okta: Bu moralle eksiklerimizi daha iyi kapatacağız

Kaynak: DHA
Halim Okta: Bu moralle eksiklerimizi daha iyi kapatacağız

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, maç sonrası basın açıklaması yaptı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İLK YARI İYİYDİ, İKİNCİ YARI PAS HATALARI YAPTIK"

Maçın ardından galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirten Halim Okta, "Maçı kazandığımız için mutluyuz. İlk yarı gayet güzel geçti. Oyuncularımızın kaptırdıkları toplarda hemen müdahale etmelerini istedik. Yön değiştirme ve kenarların kullanılmasını talep ettik, oyuncularımız da bunu uyguladı. 2 gol bulduk, ancak ikinci yarıda oyuncularımız çok pas hatası yaptı ve basit toplar kaybetti. Savunmada oynamak zorunda kaldık. Arzu ettiğimiz oyun bu değildi" dedi.

"MORAL AÇISINDAN İYİ OLDU"

Galibiyetin ligdeki önemine de değinen Okta, "Ligde galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu galibiyet, moral açısından da iyi oldu. Umuyorum ki bu moralle eksiklerimizi daha iyi kapatacağız" şeklinde konuştu.

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