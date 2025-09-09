Halit Akçatepe’nin kızı Ebru Akçatepe AKM ve CSO Ada Sanat Koordinatörü oldu: Bakan Ersoy duyurdu!

Bakan Ersoy, NSosyal’deki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kültür-sanat dünyamız için önemli bir görevlendirmeyi paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Uzun yıllar Avrupa'da kültür-sanat alanında yöneticilik yapmış, merhum sanatçımız Halit Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe, AKM ve CSO Ada Sanat Koordinatörü olarak görevine başladı. Tecrübesiyle kurumlarımızın kültür-sanat vizyonuna değerli katkılar sunacağına inanıyor, yeni görevinde başarılar diliyorum."