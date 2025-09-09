Halit Akçatepe’nin kızı Ebru Akçatepe AKM ve CSO Ada Sanat Koordinatörü oldu: Bakan Ersoy duyurdu!

Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Halit Akçatepe’nin kızı Ebru Akçatepe’nin, AKM ve CSO Ada Sanat Koordinatörü olarak göreve başladığını duyurdu.

Bakan Ersoy, NSosyal’deki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kültür-sanat dünyamız için önemli bir görevlendirmeyi paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Uzun yıllar Avrupa'da kültür-sanat alanında yöneticilik yapmış, merhum sanatçımız Halit Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe, AKM ve CSO Ada Sanat Koordinatörü olarak görevine başladı. Tecrübesiyle kurumlarımızın kültür-sanat vizyonuna değerli katkılar sunacağına inanıyor, yeni görevinde başarılar diliyorum."

Son Haberler
Ünlü gazeteciden sarsıcı iddia: Suriye'de Türkiye'ye büyük tuzak!
Ünlü gazeteciden sarsıcı iddia: Suriye'de Türkiye'ye büyük tuzak!
Bahçelievler'deki binaya pankart asıldı. İstanbul İl Başkanlığı yeni adresi
Bahçelievler'deki binaya pankart asıldı. İstanbul İl Başkanlığı yeni adresi
Ergin Ataman gözyaşlarını tutamadı
Ergin Ataman gözyaşlarını tutamadı
Domenico Tedesco kimdir?
Domenico Tedesco kimdir?
Netanyahu'dan Doha saldırısı açıklaması!
Netanyahu'dan Doha saldırısı açıklaması!