Halit Akçatepe’nin kızına önemli görev

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Halit Akçatepe’nin kızı Ebru Akçatepe’nin AKM ve CSO Ada Sanat Koordinatörü olarak göreve başladığını duyurdu.
"Tecrübesiyle kurumlarımızın kültür-sanat vizyonuna değerli katkılar sunacağına inanıyoruz" diyen Ersoy'un açıklaması şöyle
"Kültür-sanat dünyamız için önemli bir görevlendirmeyi paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.
Uzun yıllar Avrupa’da kültür-sanat alanında yöneticilik yapmış, merhum sanatçımız Halit Akçatepe’nin kızı Ebru Akçatepe, AKM ve CSO Ada Sanat Koordinatörü olarak görevine başladı.
Tecrübesiyle kurumlarımızın kültür-sanat vizyonuna değerli katkılar sunacağına inanıyor, yeni görevinde başarılar diliyorum."