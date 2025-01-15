Halit Ergenç de sessizliğini bozdu! Ayşe Barım olayı çığ gibi büyüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ayşe Barım'ın 'tekelleşme' iddialarıyla gündeme gelmesiyle ilgili bir destek de Halit Ergenç'ten geldi. Ergenç, "Şu an yaşananlar ve üzerine atfedilen bu ahlaksız senaryolar gerçekten çok ağır" diye konuştu.

Dizi ve film sektöründe tekelleşme iddiaları ile soruşturma altına alınan Ayşe Barım'ın adı gündemden düşmüyor. Ünlü oyuncu Halit Ergenç, Barım'ı savunarak iddiaların haksız olduğunu belirtti.

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“NADİR DÜRÜST İNSANLARDAN BİRİDİR”

Bir davette gazetecilere konuşan Ergenç, ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu Ayşe Barım ile 25 yıllık dostluğuna vurgu yaparak, "Benim tanıdığım nadir dürüst insanlardan biridir. Şu an yaşananlar ve üzerine atfedilen bu ahlaksız senaryolar gerçekten çok ağır" dedi.

“YAŞANANLARI HAKSIZ BULUYORUM”

Ergenç, Barım'ın bu iddiaları hak etmediğini belirterek, "Rekabet Kurumu tarafından 20 civarında şirkete yönelik bir soruşturma var. Sanki bu sadece ID ile ilgiliymiş gibi bir algı var ama bu doğru değil" açıklamasında bulundu. Ergenç, "Bir insanın işini iyi yapması suç değildir" diyerek "Evet, ortada bir dava var, taraflar var. Belki konuşmam doğru değil ama bu yaşananları haksız buluyorum" ifadelerini ekledi.

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