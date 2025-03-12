Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için istenen ceza belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için istenen ceza belli oldu

Gezi Parkı olaylarına ilişkin "tanık" sıfatıyla ifade veren Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında "yalan tanıklık" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı.

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadeleri alınan oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakkında "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, şüphelilerin, menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen Gezi Parkı olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında "tanık" olarak alınan ifadelerinde yalan tanıklıkta bulundukları kaydedildi.

Ergenç ve Kocaoğlu'nun "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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