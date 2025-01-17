Halit Ergenç’in ‘Kral Kaybederse’ imajı

Star TV’nin yeni dizisi ‘Kral Kaybederse’den ilk tanıtım yayınlandı. Yakında izleyicisiyle buluşacak dizide güç, hırs, aşk ve ihanet temaları derinlemesine işlenecek.

Dizinin tanıtımı sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Tanıtım kadar konuşulan bir başka konu ise, dizide Kenan Baran karakterini canlandıracak olan Halit Ergenç’in peruklu saçları oldu. Oyuncu, ‘Kral Kaybederse’ için imaj değişikliğine gitti. Dizi, Kenan Baran’ın zirveden düşüşünü ve bu düşüşle birlikte hayatların nasıl değiştiğini etkileyici bir şekilde ekrana taşıyacak. OGM Pictures imzalı dizinin kadrosunda ayrıca Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz yer alıyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin senaryosunu Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk yazıyor.

Burak Bulut’tan ‘Özür Dilerim’

Son dönemin dikkat çeken isimlerinden birisi olan Burak Bulut, yeni şarkısı ‘Özür Dilerim’i Baş Yapım etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Burak Bulut’a ait şarkının düzenlemesini Efe Can yapmış. Şarkıya Yusuf Can Özbilen’in yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Duygusal bir şarkı olan ‘Özür Dilerim’, ayrılık acısını anlatıyor.

Burak Bulut, kendine has tarzı ve yorumuyla güzel bir çalışmaya imza atmış. Dinleyeni bol olsun.

Doğu Ekspresi’nde Cinayet

Agatha Christie’nin kült eseri ‘Doğu Ekspresi’nde Cinayet’, bu sezon da tiyatroseverlerle buluşuyor. Dün akşam Fişekhane Sahnesi’nde izleyici karşısına çıkan Tiyatro Ak’la Kara imzalı oyunda sis efektleri, kar yağışı, tren camlarından yansıyan görüntüler ve barkovizyon kullanımıyla izleyiciler, dönemin atmosferini iliklerine kadar hissetti.

Yönetmenliğini Atilla Şendil ve Savaş Özdural’ın üstlendiği oyunda, Hercule Poirot karakterine Atilla Şendil hayat veriyor. Oyunun kadrosunda Savaş Özdural, Romina Özipekçi, Özdemir Çiftçioğlu, Pelin Turancı, Hakan Akın, Ozan Dağara, Oya İnci, Ebru Karanfilci, Can Esendal, Ilgın Angın, Fatih Özacun ve Kerem Tataroğlu gibi isimler yer alıyor.

Oyun, 25 Ocak Cumartesi günü CKM Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.