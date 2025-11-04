16 yıllık mutlu bir evlilik sürdüren sanat dünyasının gözde çiftinin bu birlikteliğinden Ali, Han, Leyla adında üç çocuğu bulunuyor. Hem özel hayatlarıyla hem de oyunculuk performanslarıyla magazin gündeminden düşmeyen Halit Ergenç, katıldığı 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programında eşi Bergüzar Korel ile nasıl tanıştığını ve evlenme teklifini nasıl yaptığını ilk kez anlattı.

"İLK BERABER KEŞKEK YEDİK, BEYOĞLU’NDA”

"Eşin Bergüzar Korel’le bir kafede kulak misafiri olduğun bir konuşma sayesinde tanışmışsınız. Sonrasında iletişimde kalmak için bir şey yaptın mı?" sorusuna Halit Ergenç, olayın detaylarını samimiyetle açıkladı:

“O kısım biraz gri. Orada öyle bir tanıştık sadece. Ondan sonrasında ufak görüşmeler oldu. Çok uzun bir hikâye. İlk beraber keşkek yedik, Beyoğlu’nda.”

"EVLENME TEKLİFİ EDİNCE ŞAŞIRDI"

Ergenç, eşine yaptığı en romantik şeyin ise yurtdışında yaptığı evlilik teklifi olduğunu şu sözlerle anlattı:

“Evlilik teklifi enteresandı. Yurtdışına tatile gittik. Çok sevdiğimiz bir şarkıyı müzisyen arkadaşımla söylemiştim. Buradan o kadar kilometre hoparlörümü taşıdım, güzel bir yerde yemek ayarladım. Müziği açtım, ‘Aa Türkçe çalıyor’ dedi. Evlenme teklifi edince şaşırdı.”

"MÜTHİŞ BİR ÇALIŞMAYDI"

Özel hayatından ziyade kariyeriyle de ilgili konuşan Halit Ergenç, Kanal D’de yayınlanan "Binbir Gece" ile ilgili olarak "Çok güzel bir işti benim için. Yazımı çok iyiydi. Hikâyenin nereye gideceğini biliyorduk. Gerçekten müthiş bir çalışmaydı" ifadelerini kullandı.

“BEN SOKAKTA BÜYÜDÜM”

Çocukluk yıllarını da es geçmeyen Halit Ergenç, “Ben sokakta büyüdüm. Bizi sokağa salarlardı. Sokağa çıktığımız zaman, nerede olduğumuzu kimse bilmezdi. Akşam eve çağırırlardı. Şimdi çocuklarımıza bunu yaşatamıyoruz” dedi.