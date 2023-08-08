Halit ne demek? Halit isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Halit son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Halit ne demek? Halit isminin anlamı nedir?

Halit ne demek? Halit isminin anlamı nedir?

Halit adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Halit isminin anlamını araştırıyor. Peki, Halit ne demek? Halit isminin anlamı nedir?

HALİT NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Halit ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Hâli, şekli ve sûreti bozulmayan, değişmeyen, aslî durumu ve şekliyle devam eden, dâimî.

- Sonsuz, bâkî, ebedî.

- Bir arâzideki su ve yol hakları gibi haklarda ortak olan kimse.

HALİT İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Halit ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Halit ismini koymak caizdir.

Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
Son Haberler
Adana'ya Yeni Zelanda asıllı kanat transferi Spor
Adana'ya Yeni Zelanda asıllı kanat transferi
Malatya’da toplu taşımada fiyat güncellemesi Güncel
Malatya’da toplu taşımada fiyat güncellemesi
Kerem Alışık'tan duygusal anma töreni Magazin
Kerem Alışık'tan duygusal anma töreni
UEFA'dan eski MHK başkanına görev Spor
UEFA'dan eski MHK başkanına görev
Rıdvan Yılmaz'a sakatlık şoku Spor
Rıdvan Yılmaz'a sakatlık şoku
Hülya Sedetmen'in 2'nci kişisel sergisi 'Geçmişin Geleceği' 14 Ağustos'ta açılıyor Kültür Sanat
Hülya Sedetmen'in 2'nci kişisel sergisi 'Geçmişin Geleceği' 14 Ağustos'ta açılıyor
Aylin Kotil yerel şeçimlerde nereden aday olacağını açıkladı Güncel
Aylin Kotil yerel şeçimlerde nereden aday olacağını açıkladı