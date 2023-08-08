Halit adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Halit isminin anlamını araştırıyor. Peki, Halit ne demek? Halit isminin anlamı nedir?

HALİT NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Halit ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Hâli, şekli ve sûreti bozulmayan, değişmeyen, aslî durumu ve şekliyle devam eden, dâimî.

- Sonsuz, bâkî, ebedî.

- Bir arâzideki su ve yol hakları gibi haklarda ortak olan kimse.

HALİT İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Halit ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Halit ismini koymak caizdir.