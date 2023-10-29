Halk Cumhuriyet’e sahip çıktı İstanbullular Bağdat Caddesine akın etti

Cumhuriyet’in 100. Yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Resmi törenlerin yanı sıra vatandaşların heyecanları cadde, meydan ve sokaklara taştı. Fener alayları, kortejler ve gösteriler güne damga vurdu.

İstanbul Kadıköy’de Cumhuriyet coşkusu kameralara yansıdı. Suadiye'de ve Bostancı'da Marmaray istasyonlarının yanı sıra Bağdat Caddesi boyunca inanılmaz kalabalık oluştu. Vatandaşlar Cumhuriyet’in 100. Yılını ellerinde bayraklar ve marşlar eşliğinde kutlayarak Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını andı.

Bağdat Caddesi’ni dolduran kalabalık işte böyle görüntülendi: