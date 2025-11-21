Artvin’in Murgul ilçesine bağlı Damar köyünde, Cengiz Holding’e ait Eti Bakır A.Ş.’nin altın madeni kapasite artırımı ve siyanürlü cevher zenginleştirme tesisi projesi için yapılmak istenen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) halkı bilgilendirme toplantısı, köylülerin ve çevrecilerin yoğun protestosu nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Daha önce yapılan bir toplantıda Eti Bakır Çevre Direktörü Yusuf Topçu’nun “Siyanürlü liç havuzlarında sızdırmazlık garantisi veremeyiz” sözleri tepkilere yol açmıştı.

Jandarma eşliğinde köye gelen şirket ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, “Siyanür istemiyoruz!”, “Murgul’u zehirletmeyiz!”, “Madenci defol!” sloganları ve davul-zurna eşliğinde karşılandı.

Köylüler ve çevreciler toplantı alanına girmeyerek “Toplantı yok, ÇED süreci iptal!” pankartları açtı. Tutanak tutulup toplantı iptal edildi. ÇED süreci, halkın katılım toplantısı yapılamadığı için bir sonraki aşamaya geçemedi.

"SIZDIRMAZLIK GARANTİSİ YOK"

Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır’ın Artvin Murgul’daki yeni maden projesine ilişkin şirket yetkilileriyle düzenlenen toplantıda, Eti Bakır Çevre Direktörü Yusuf Topçu’nun siyanürlü liç havuzları için "Sızdırmazlık garantisi yok" ifadelerini kullanması, Murgul halkının tepkisine neden oldu. Toplantıda vatandaşlar, mevcut atık depolama tesislerinin dahi sızdırdığına dikkati çekerek yeni tesislerin kurulmasına karşı olduklarını ifade etti.