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PKK ABD'yi sattı. Halk düşmanı terör örgütünü Türkiye korkusu sardı

Omurgasını halk düşmanı PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Reuters'a yaptığı açıklamada ABD'ye rest çekti.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 13:30
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Halk düşmanı terör örgütünü Türkiye korkusu sardı. PKK ABD'yi sattı

PKK ABD'yi sattı. Halk düşmanı terör örgütünü Türkiye korkusu sardı
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Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözde sözcüsü Aram Henna, İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a konuştu. Terör örgütü IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyon ile faaliyetlerin askıya alındığını ifade eden örgüt sözcüsü Aram Henna, "IŞİD'e karşı yapılan tüm operasyonlar durduruldu. Türkiye'nin Pençe - Kılıç harekatı yüzünden, IŞİD teröristlerinin bulunduğu hapishaneleri korumamız ve IŞİD hücrelerini bulmamız mümkün değil. Kaynaklarımızı, kendimizi savunmak için kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Üç gün önce Pentagon'dan ayıplan açıklamada, operasyonların devam edeceği söylenmişti. ABD’nin eğitip donattığı terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG, yaptığı açıklama ile ABD’ye karşı çıkmış oldu.

2015 yılından bu yana ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, binlerce hava harekatı ile terör örgütü IŞİD’e darbe vurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, kara harekatı ile IŞİD’e karşı savaşan ilk ve tek NATO ordusu oldu. Fırat Kalkanı harekatı ile örgütün Cerablus ve El-Bab’daki varlığı sona erdirildi, binlerce terörist etkisiz hale getirildi.

Fakat ABD, Suriye’nin petrol kuyularını kontrol eden PKK/YPG ile anlaştı ve Suriye Demokratik Güçleri adı verilen oluşumu kurdu. Omurgasını YPG’nin oluşturduğu SDG, Suriye petrolünü ABD’nin çıkarmasına ve Irak üzerinden dünya pazarına sokmasına imkan sağladı.

ABD TARAFINDAN SİLAHLANDIRILMIŞ VE EĞİTİLMİŞ BİNLERCE MİLİTANI VAR 

YPG’nin ABD tarafından silahlandırılmış ve eğitilmiş binlerce militanı bulunuyor.

Bu militanlar, tutuklu IŞİD teröristlerinin bulunduğu cezaevlerinde de nöbet tutuyor.

YPG, birçok defa Türkiye’ye karşı “yaptırım uygulanmazsa” ve Türkiye’nin terörle mücadele harekatlarının “önüne geçilmezse”, bu IŞİD teröristlerini adeta serbest bırakma tehdidinde bulundu.

Örgütün elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, daha önce birçok defa tüm dünyaya şantaj uygulayarak, terör faaliyetleri uluslararası güvence altına alınmadığı takdirde, IŞİD teröristlerinin bulunduğu kampları korumayı bırakacaklarını söylemişti.

Fransız medyası, daha önce IŞİD teröristlerinin rüşvet ve para karşılığında, YPG’li teröristler tarafından serbest bırakıldığını kaleme alarak, YPG’nin IŞİD ile olan iş birliğini gün ışığına çıkarmıştı.

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Tozanlı
3.12.2022 14:46
Ahmâk Cahil ve ideolojinin en belirgin hali,ne yaptığınin bilincindedir, ne söylediğinin bilincindedir.nede Olmuş olanın..hâl böyle iken o konuşulanı değil anlamak istediğıni anlar. Ne zaman düzelir,  
 
Türk
3.12.2022 14:30
Rest çekmemiş tam tersine ABD ye şantaj yapmış Türkiye’yi hedef göstermiş ah şu IQ yetersizliği bu ülkeye ne oldu nasıl bu kadar beyinsizce haber yorum yapılır oldu  
 
Sedat
3.12.2022 14:11
@selami Teröristlere lahmacun ısmarladığınız günleri sen unutmuş olabilirsin ama biz unutmadık. Terörist başına biz bebek katili derken siz sayın dediniz unutmadık. Yoruma bile değmezsin.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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