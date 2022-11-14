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Halk düşmanı teröristin katlettiği baba ile kızı Adana'ya getirildi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Meydan ile 9 yaşındaki kızı Ecrin'in cenazeleri, son yolcuklarına uğurlanacakları Adana'ya getirildi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 15:20
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Halk düşmanı teröristin katlettiği baba ile kızı toprağa verilmek üzere Adana'ya getirildi

Halk düşmanı teröristin katlettiği baba ile kızı Adana'ya getirildi
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Kardeşinin nişanı için gittiği İstanbul'da dün meydana gelen terör saldırısında yaşamını yitiren 34 yaşındaki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanı Yusuf Meydan ile kızı Ecrin'in cenazeleri, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Uçakla Adana Havalimanı'na getirilen naaşlar, Meydan'ın aynı saldırıda yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen eşi Mevlüdiye ile annesi Fatma Meydan ve yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Vali Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve diğer ilgililerce karşılandı.

Tören mangasının omuzlarında cenaze aracına taşınan baba kızın Türk bayrağına sarılı tabutları, helallik alınması için merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki evlerine götürüldü.Cenazeler, Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'nda düzenlenecek törenle toprağa verilecek.İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen terör saldırısında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanı Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'in de arasında olduğu 6 kişi hayatını kaybetmiş, Meydan'la aynı kurumda çalışan karısı Mevlüdiye'nin de aralarında bulunduğu 81 kişi yaralanmıştı. Mevlüdiye Meydan tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Meydan'ın, kardeşi Uğur Meydan'ın 12 Kasım'daki nişanı için eşi ve kızı Ecrin'le İstanbul'a gittiği, ailenin 5 yaşındaki kızları Derin'i ise Adana'da yakınlarına bıraktığı öğrenilmişti.

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