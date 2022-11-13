Halk düşmanlarının terörist saldırısından sonra Sedat Peker'in söyledikleri sosyal medyada gündem oldu

Bugün 16.20 sularında İstanbul İstiklal Caddesi’nde meydana gelen ve son bilgilere göre 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 81 vatandaşımızın yaralandığı saldırı sonrası sosyal medyada organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker gündem oldu.

Sedat Peker yeniden gündem olan videosunda şu ifadeleri kullanmıştı: "Tahrik eden olur Allah aşkına asla sokağa çıkmayın. Kendinizi kullandırtmayın, bakın ülke karışacak diye insanları korkutacaklar, coşkuyu verecekler. Biraz da tutuklama zaten terör örgütlerinin içinde elemanları da var derincilerin, onları da katacaklar. İyi olan şeyleri de bozacaklar. Yapmayın."

Sosyal medya kullanıcıları, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası, Sedat Peker'in geçmişte yaptığı açıklamaları hatırlatarak yaşanan patlamanın terör saldırısı olabileceği şeklinde paylaşımlarda bulundu.

İşte o paylaşımlar:

SEDAT PEKER SOKAĞA ÇIKMAYIN DEMİŞTİ

Sedat Peker 2021 yılında HDP İzmir İl Binasına düzenlenen ve Deniz Poyraz adlı şahsın hayatını kaybettiği saldırı sonrası yaptığı paylaşımlarda kaos çıkartmak istiyorlar uyarısında bulunmuştu.

Peker, 2021 yılında yaptığı paylaşımda, HDP’ye düzenlenen saldırıyı provokasyon olarak nitelendirerek kimsenin sokağa çıkmamasını isteyerek önümüzdeki günlerde çok daha büyük saldırılar yaşanabileceği konusunda uyarmıştı.

Peker şu sözleri kullanmıştı:

1- Kıymetli dostlarım, İzmir HDP il başkanlığına yapılan provokasyon amaçlı saldırının çok daha büyüklerini ne yazık ki önümüzdeki zamanlarda yaşayacağız. Eğer benim tecrübeme ve samimiyetime inanıyorsanız hiçbir şartla sokağa çıkmayın.

2 – -Çok büyük bir oyun kurgulanıyor. Eğer siz sokağa çıkarsanız derin mehmet ve adamları terör örgütlerinin içindeki elemanlarını olaya dahil edip ortalığı yangın yerine çevirecekler.

3- Sadece cahil olanlar, gafil olanlar ve aptal olanlar düşmanlarının kurduğu oyunun bir parçası olurlar (bu oyunu kuranlara lütfen hizmet etmeyin).

PEKER ALEVİLER ÜZERİNDEN KAOS ÇIKARTACAKLAR İDDİASINDA DA BULUNMUŞTU

Cemevlerine yapılan saldırılar sonrası, Organize suç örgütü lideri olduğu iddiası ile hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker’in bir yıl önce dile getirdiği ‘Cemevlerine saldırı olacak.’ iddiası yeniden gündem oldu.

Peker Mayıs 2021’de yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Devamlı Alevilik konusuna değinmemin sebebi derin mehmetin adamları tarafından geçmişte Gaziosmanpaşa’daki kahve saldırısından çok daha büyük bir eylem yapılıp, ülkede kaos çıkarma planlarını boşa çıkarabilmek içindir. Planları bir cemevine saldırıdır."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TERÖR AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler ilk valimin bize aktardığı bilgi burada terör kokusu var. Şu an itibariyle oradan kaçışmalar vs felan ve bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında ilk tespitler. Gerek İstanbul Emniyet Müdürü gerek valimiz gerek oradaki kameralar incelemelerimiz sürüyor. Daha sonra nihai kararımızı vereceğiz.” sözleriyle patlamadaki terör şüphesini işaret etmişti.