Halk Eğitim Merkezi’nde hayatı değişti

İzmir Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Hülya Kapar'ın çocukluğu, bağ, bahçelerinde tarım işleri yaparak geçti. Kapar, 2016 yılında halk eğitim merkezinde çeşitli kurslarda eğitim almaya başladı. Aynı yıl önce liseyi dışarından bitiren Hülya Kapar, öğrenimine 2020 yılında İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyal Hizmetler Programı'yla devam etti.

Daha sonra Kapar, 2022 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı'ndan mezun oldu. Hülya Kapar, bu süreci yenidoğan bebeğini de büyüterek geçirdi. Çalışkanlığıyla dikkat çeken evli ve 1 kız çocuğu annesi Kapar, Milli Eğitim'in açtığı eğitmen kurslarında başarı göstererek belge de aldı.

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Hayatını değiştiren Halk Eğitim Merkezi'nde eğitmen olarak 3 yıldır hemcinslerine rol model olan Hülya Kapar, kabak ve ahşap boyama, dekoratif ev aksesuarları hazırlama eğitimleri veriyor.

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'EĞİTİMİN ÖNEMİNİ BİLİYORDUM ARAYIŞ İÇERİSİNDEYDİM'

Bebeği olduğu için çalışamadığını, psikolojik ve maddi olarak zor günler yaşadığı dönemler olduğunu belirten Kapar, "Tütün ve ekin tarlasında büyüdük. Çocukluğumuz öyle geçti. Halen de hafta sonları kendi bağ bahçemizde çalışırım. Hayatım Halk Eğitim Merkezi'nin kapısından girmemle değişti. Öncesinde annem vefat edince eğitime 12 yıl ara vermiştim.

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Eğitimin önemini biliyordum arayış içerisindeydim. Açıktan liseyi ve 2 ayrı üniversiteyi bitirdim. Halk Eğitim Merkezi üzerinden 82 kursa katıldım. Eğitimci olmak benim ve annemin de hayaliydi. Ahşap boyama, dekoratif ev aksesuarları hazırlama gibi çeşitli eğitimler aldım. Şimdi de kurslarda, kursiyerlerime bunları öğretiyorum" dedi.

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'HALK EĞİTİM MERKEZLERİ KADINLAR İÇİN BİR FIRSAT'

Geçmiş süreçte kanser şüphesi nedeniyle tarama testlerinden geçtiğini ifade eden Hülya Kapar, "Ruhsal olarak çöküşteydim. Burası beni iyileştirdi. Ruhsal olarak iyileştim. "Renkler insanı iyileştiriyor" diyebilirim. Boyamaya nasıl yapacağına kafa yorarken başka bir şey düşünemiyorsun. Buraya gelen kadınlarımızın da aynı şekilde iyileştiğini düşünüyorum.

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Burası bir rehabilitasyon merkezi gibi oluyor. Kısacası burada birbirimizi iyileştirdiğimize inanıyorum. Halk eğitim merkezlerinin kadınlara istihdam sağladığını düşünüyorum. Bence bu yolu değerlendirsinler. Burası onlar için bir fırsat" diye konuştu.

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'HÜLYA HOCA ROL MODEL'

Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Aktı da "Hülya Hoca, Halk Eğitim Merkezi'nin işlevini gösteren, nasıl istihdam yaratabileceğini gösteren bir rol model. 3 yıldır kendisinde çalışıyoruz. Burada kursiyerlerimizle birlikte çalışıyorlar.

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Kadınların halk eğitim kurslarına gelmesi, istihdama katılması bizler için çok kıymetli. Bütün kadınlarımızı halk eğitim merkezlerimize katılmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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