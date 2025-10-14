Merkezefendi Halk Ekmek Fabrikası’nda üretim yeniden başladı. Üretilen ekmekler, market ve büfe ile vatandaşlara ulaştırılmaya başlandı. Büfeleri ziyaret eden Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Halkın ekmeği Merkezefendi Halk Ekmek yeniden sofralarımızda. Bize sonsuz güvenen ve destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Üretimin yeniden başlamasıyla ekmekler, vatandaşlara sunuldu. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ilçeye kazandırılan Merkezefendi Halk Ekmek Büfeleri’ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

"HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Sürecin ilk anından itibaren kendilerine büyük bir güven duyulduğunu ve destek verildiğini ifade eden Başkan Şeniz Doğan, "Halk Ekmek Fabrikamız bir gün aradan sonra tekrar faaliyete girdi. Halkın ekmeği, Halk Ekmek Büfeleri'nde ve Halk Marketler'de satışa başladı.

Merkezefendi Halk Ekmek bugün itibarıyla tekrardan halkın sofralarında yer alacak. Yeni büfelerimizle farklı mahallelerimizde hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu süreçte bize sonsuz güvenen ve destek veren bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Onlar için daha fazla mücadele edeceğimize söz veriyorum" şeklinde konuştu.