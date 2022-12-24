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Halk Ekmek'ten 'zam' açıklaması: Dayanabileceğimiz noktaya kadar zam yapmayacağız

İBB Halk Ekmek Genel Müdürü Okan Gedik, 'ekmeğe zam gelecek mi' sorusuna açıklık getirdi. Gedik, "Son zammın Ağustos 2022'nin başında yaptıklarını ve 'dayanabilecekleri noktaya kadar' zam yapmayacaklarını" ifade etti.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 10:11
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Halk Ekmek: Fiyatlarımızı dayanılabileceğimiz en son noktaya kadar korumayı amaçlıyoruz

Halk Ekmek'ten 'zam' açıklaması: Dayanabileceğimiz noktaya kadar zam yapmayacağız
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Asgari ücrete zam yapılmasının ardından peş peşe zam haberleri gelirken, gözler İstanbul Halk Ekmek'e çevrildi. 

İBB Halk Ekmek Genel Müdürü Okan Gedik, zam konusuna değinerek "Fiyatlarımızı dayanılabileceğimiz en son noktaya kadar korumayı amaçlıyoruz. Eğer ihtiyaç olursa fiyat geçişi kararı İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile görüşülerek kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı. 

Yeni yılda asgari ücrete gelen zam ve fırınların ekmek üretiminde kullandığı malzemelerin maliyet artışı zammı da gündeme getirdi. İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 5 TL'ye yükseltildi.

Cumhuriyet'ten Gökhan Kam'a konuşan; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halk Ekmek Genel Müdürü Okan Gedik, İstanbul Halk Ekmek'in İBB bünyesinde tamamen öz kaynaklarıyla dönen bir yapı olduğunu, son zammın Ağustos 2022'nin başında yaptıklarını dile getirerek, 'dayanabilecekleri noktaya kadar' zam yapmayacaklarını söyledi.

Halk Ekmek'in müdürü, ekmeğe zam yapmama ve halkın uygun fiyatlı sürdürülebilir kalitedeki ekmeğe ulaşımını kolaylaştırma adına her türlü artan maliyet artışını kendi içlerinde telafi etmeye çalıştıklarını kaydetti.

"FİYATLARIMIZI DAYANILABİLECEĞİMİZ EN SON NOKTAYA KADAR KORUMAYI AMAÇLIYORUZ"

Gedik şöyle devam etti:

"Özellikle paketli çeşit ekmeklerimizin satışından elde ettiğimiz kârlılıkla normal ekmek maliyetini dengeliyoruz. 2022’nin sonuna kadar tahminen 410 milyon adetten fazla normal ekmek üretmiş olacağız. Normal ekmek dışındaki çeşit ekmeklerimizin ve diğer unlu mamullerimizin satışının da artması, üretim-satış maliyetlerimizi daha dengeli ve sürdürülebilir kılıyor. 2023 itibarıyla asgari ücretin, enerji giderlerinin ve ekmeğin en büyük girdisi olan un fiyatlarının hangi seviyelerde seyredeceği İstanbul Halk Ekmek’in fiyat artış politikasını belirleyecek. Bir kamu iştiraki olarak kâr amacı gütmeden vatandaşlarımızın iyiliği ve çıkarları doğrultusunda fiyatlarımızı dayanılabileceğimiz en son noktaya kadar korumayı amaçlıyoruz. Eğer ihtiyaç olursa fiyat geçişi kararı İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile görüşülerek kamuoyuyla paylaşılacaktır."

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