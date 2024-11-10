Halk ekmek, Ziraat Bankası keyif derdinde! 150 milyon harcayarak etkinlik yapılacak

Kuruluş amacı çiftçiye, esnafa destek olmak olan Ziraat Bankası’nın, ağır kemer sıkma politikalarının uygulandığı bu süreçte 1 haftalık organizasyona milyonlar akıtacağı ortaya çıktı.

Ziraat Bankası’nın ve iştiraklerinin, 11-18 Kasım günlerinde Antalya Rixos Sungate Otelde, 150 milyon TL harcayarak 3 bin kişilik yıl sonu organizasyonu yapacağı öğrenildi.

GECELİĞİ 5 BİN DOLAR

Sözcü’de yer alan haberde; sıkı bir ekonomi politikası uygulayarak tasarruf genelgesi yayınlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de katılacağı ve geceliği 5 bin dolar olan lüks bir villada konaklayacağı iddia edildi.

Söz konusu habere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bakan Şimşek’in söz konusu toplantı tarihlerinde G-20 toplantısı için Brezilya’da olacağı belirtildi. Yapılan açıklamada Şimşek’in prensip olarak kurum çalışanlarının da asla konaklamayacağı aktarıldı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında Şimşek’in toplantıya katılmayacağının altı çizildi. Ancak Ziraat Bankası’nın söz konusu toplantısı yalanlanmadı.

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Kemer sıkma politikaları bu kadar yoğun uygulanırken Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’ın böyle bir etkinliğe olur vermesi ekonomi camiasında ve kamuoyunda tepkilere neden oldu.