Halk geçim derdindeyken İslamcı yandaş yazar devlet imkanıyla Katar'a gitti

Katar’a Dünya Kupası keyfini cumhurbaşkanlığı ödeneğiyle yerinde yaşayan yandaş gazeteciler arasında geçtiğimz günlerde Yeni Akit'ten ayrılan Hacı Yakışıklı da vardı.



Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Katar’a giden Yakışıklı, stadyumdan bir fotoğraf karesi paylaşarak “Katar'dan selamlar… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim’in daveti üzerine başkent Doha'da 2022 FIFA Dünya Kupası Açılış Töreni’ne katıldı. Pençe Kılıç operasyonundan iç ve dış gündeme sorularımızı dönüş yolunda soracağız…” notunu düştü.







Paylaşıma çok sayıda yorum gelirken vatandaşlar, “Biz dolar-euro kuru yüzünden şehir değiştiremiyoruz, siz Katar’da Dünya Kupası’nı yerinde izliyorsunuz.” yorumları yaptı.



Bir Twitter kullanıcısı ise “Siyasal İslamcılar; bilet parası bulup köyüne gidemeyenlere din, iman satıp kendileri cumhurbaşkanlığı ödeneğiyle Katar’a maç izlemeye gidiyor.” tviti attı. Tvite çok sayıda beğeni geldi.





İLGİLİ HABERLER