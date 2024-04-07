Halk gelenleri perdenin arkasından korkuyla seyrediyor. Zam değil fiyat ayarlaması yapan esnaf mutlu. Akın var akın tatil yerlerine akın

Muğla'da Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak ilan edilmesinin ardından trafik yoğunluğu arttı. Kent girişinde trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırırken, sürücülere uyarılarda bulunuluyor. Aydın-Muğla kara yollarında trafik yoğunluğu yaşanırken, turistik tesislerde doluluk oranının yüzde 70'e ulaşması bekleniyor. Polis ekipleri, sürücülere broşür dağıtırken Genel Bilgi Taraması (GBT) da yapıyorlar.

BAYRAMIN İLK GÜNÜNE KADAR...

İstanbul'dan yola çıkan tatilciler ise Trakya'da yoğun trafikle karşılaştı. Yenice kavşağı, Malkara kavşağı, Üniversite kavşağı gibi noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu. Sıcak hava nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Tatilcilerin yoğunluğunun bayramın ilk gününe kadar artarak devam etmesi bekleniyor. İstanbul-Tekirdağ yolundaki trafik yoğunluğu dronlarla da görüntülendi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri ise herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı.

Antalya'da ise iç pazardaki hareketlilik arttı. Kentin giriş ve çıkış noktalarında güvenlik denetimleri artırıldı. Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, sürücülere iyi yolculuklar dilerken, özellikle emniyet kemerlerinin takılması konusunda uyarılarda bulundu. Turizm kenti Antalya'da, tatilcilerin güvenli yolculukları için havadan ve karadan denetimler sıklaştırıldı.