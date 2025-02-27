Halk, Hak Hakk, Hukuk

Halk; anayasal Hak sahibidir.

İktidar sahipleri halkın anayasal haklarını korumak zorundadır.

Hakk; Kuran’ı Kerim ile Hukuk kurallarını ortaya koyar.

Müslümanlar Hakk’ın kurallarını uygulamak zorundadır.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın İslam Ansiklopedisi’nde Müellifi Mustafa Çağrıcı tarafından yayınlanan makaleyi özetliyorum:

“İslâmî kaynaklarda, insanların gereğini yerine getirmekle yükümlü oldukları haklar “Allah’ın hakları” (hukūkullah) ve “kulların hakları” (hukuk-ı ibâd) hem “Allah hakkı” hem “kul hakkı” sayılan haklar eklenmiştir.

Allah’ın emrine saygı, O’nun varlığına ve birliğine iman edip hükümlerine uygun şekilde yaşamakla gerçekleşir.

Kul hakları; genellikle insanların canları, bedenleri, ırz ve namusları, manevi şahsiyetleri, makam ve mevkileri, dinî inanç ve yaşayışları gibi konulardaki kişilik haklarıyla mallarına ve aile fertlerine ilişkin haklarından oluşmakta ve bunlara yönelik olarak yapılan kötülükler, verilen zararlar kul haklarına tecavüz sayılmakta, bu tecavüz de “mazlime” ve bunun çoğulu olan “mezâlim” kelimeleriyle ifade edilmektedir.

Kul haklarına dair hükümler aynı zamanda Allah’ın koyduğu hükümler olduğundan bunlar da geniş anlamda hukūkullah içinde görülmüş ve bu hakların gözetilmesi Allah’ın emrine saygı olarak değerlendirilmiştir.

Birçok âyette insanların haklarına saygı gösterilmesi istenmiş, bu haklara saldırı mahiyetindeki tutum ve davranışlar yasaklanmıştır.

Kur’ân-ı Kerîm’de kul haklarını biri insanların sahip olduğu maddî ve manevi haklara tecavüz etmek, zarar vermek, İftira, alay, arkadan çekiştirme, kötü lakap takma, suizan, kusur arama, gıybet gibi tutum ve davranışlarla başkalarının manevi şahsiyetlerine zarar vermeleri onları yurtlarından yuvalarından uzaklaştırmaları Kur’an’ın yasakladığı ilk kısma giren kul hakları ihlâlinin örnekleridir.

Kur’an’daki hak, adalet, kıst, zulüm gibi kavramlar hadislerde de sıkça geçmektedir.

Kul hakları açısından ilke mahiyetinde olan bazı hadislere göre Müslüman Müslümanın kardeşidir; ona yalan söylemez, ihanet etmez, kötülük yapmaz, onu aşağılamaz, kötülük edebilecek birinin eline bırakmaz.

Hiç kimse kendisi için beğenip istediğini; din kardeşi komşusu için de istemedikçe, komşusu onun kötülüğünden emin olmadıkça olgun bir mümin olamaz.

İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.

Müslümanların kanları, malları, namusları ve şerefleri kendi aralarında kutsal Mekke kadar, hac ayları ve günleri kadar saygındır, dokunulmazdır.

İslâm âlimlerinin çeşitli ayet ve hadislere dayanarak tespit ettikleri büyük günahların (kebâir) çoğu kul haklarıyla ilgilidir.

Bunlar arasında; yalancı şahitlik, haklıyı haksız, haksızı haklı gösterme amacıyla yalan yere yemin etme, masum insanlara iftira etme, halk üzerinde zulüm ve baskı kurma, eziyet ve işkence etme gibi hak ihlâlleri de bulunmaktadır.”

Değerli okurlarım,

AKP iktidarı anayasayı ve yasaların emirlerini özellikle ucube tek adam rejiminde tamamen rafa kaldırdı.

Hak, hukuk ve adalet siyasi kararlarla ayaklar altına aldı.

İktidarın muktedirlerine Hakk’ın emirlerini hatırlatmak farz oldu.