Halk kazandı, madene 'dur' dendi!

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Üçpınar, Çatapınar, Döşemedibi, Gölceğiz ve Çınarcık mahallelerinde kurulmak istenen bentonit madeni projesine karşı açılan davada, mahkeme çevrecilerin lehine karar verdi. Ordu Valiliği’nin verdiği “ÇED Gerekli Değildir” kararına karşı Ordu Çevre Derneği ve mahalle halkının açtığı davada, Ordu İdare Mahkemesi projeye “yürütmeyi durdurma” kararı verdi.

BEŞ MAHALLENİN GELECEĞİ TEHDİT ALTINDAYDI

Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ORBEL Madencilik tarafından yürütülmek istenen proje, çevreciler tarafından ciddi bir doğa ve yaşam alanı tahribatı riski taşıdığı gerekçesiyle tepki çekmişti. ÇED dosyasında bazı evlerin ve arazilerin kamulaştırılacağı ifadeleri yer alırken, mahalle sakinleri göçe zorlanacaklarını savundu.

ORDU ÇEVRE DERNEĞİ: “BU DAHA BAŞLANGIÇ”

Ordu Çevre Derneği Yönetimi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Beş mahalleyi tehdit eden bu maden projesine karşı yöre halkıyla birlikte mücadele ettik. Mahkeme, telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu karar, halkın ve doğanın lehine atılmış önemli bir adımdır. Davanın iptal ile sonuçlanacağına inanıyoruz.”

MAHKEME GEREKÇESİ: HUKUKA AYKIRILIK VE TELAFİSİ GÜÇ ZARAR RİSKİ

Mahkeme kararında şu ifadeler dikkat çekti: