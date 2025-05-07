Halk müziği sanatçısı Ali Ekber Çiçek Erzincan’da anıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Halk müziği sanatçısı Ali Ekber Çiçek Erzincan’da anıldı

Erzincanlı halk müziği sanatçısı Ali Ekber Çiçek, 2006 yılında pankreas kanserine yenik düşerek 70 yaşında vefat etti. Çiçek, Erzincan’da düzenlenen bir geceyle anıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Akın Levent, il protokolü ve vatandaşlar, “Nesilden Nesile Güzel Sanatlar Lisesi ile Ali Ekber Çiçek’i Anma Gecesi”ne katıldı.

Vali Aydoğdu, konuşmasında Çiçek’in Türk halk müziğine katkılarını vurgulayarak, “Ali Ekber Çiçek, ‘Haydar Haydar’, ‘Derdim Çoktur Hangisine Yanayım’ gibi eserleriyle sadece Erzincan’ın değil, tüm Türkiye’nin sevgisini kazanan bir ozandır. Türküleri, Anadolu’nun ruhunu, sevincini ve hüznünü yansıtan birer hazinedir. Bu değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur” dedi.

Aydoğdu, konuşmasının ardından Çiçek’in kızı Ebru Çiçek’i telefonla arayarak Erzincanlıların selamını iletti ve 15 Mayıs’ta EBYÜ’de düzenlenecek Ali Ekber Çiçek Sempozyumu’na davet etti.

Programda, Ali Ekber Çiçek’in unutulmaz türküleri genç sanatçılar tarafından seslendirildi. Dinleyiciler, Çiçek’in eserleriyle adeta bir kültür yolculuğuna çıktı.

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