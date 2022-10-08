8 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
YAZARLAR
Arslan BULUT
Arslan BULUT

Halk, nasıl bir liderlik bekliyor?

[email protected]
YAZARIN SAYFASI
+
Aa
-
8 Ekim 2022 Cumartesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gülhane Parkı'nda düzenlenen İstanbul'un işgalden Kurtuluşu'nun 99'uncu yıldönümü etkinliklerinde kısa ama iyi hazırlanmış bir konuşma yaptı. İmamoğlu, öncelikle durum tespiti yaptı:

"Bugünlerde bazı şeyler ne yazık ki kuruluş günlerinden farklı. Bugünlerde, devletimizin ve Cumhuriyet'imizin asli kurumlarının ve kurucu değerlerinin ne yazık ki dejenere edildiği bir süreçten geçiyoruz. Ülkemizde her geçen gün millî iradeye dayalı yönetim fikrinden uzaklaşıldığını görüyoruz. Toplumsal kesimler arasında, özellikle toplumun her insanının bir arada eşit yaşama prensibiyle yola çıktığımız ülkemizde, ne yazık ki güvensizlik ve kutuplaşma yaratılmak isteniyor. Adalete olan güvenin çok önemli oranda sarsıldığını ne yazık ki hep bir arada, hep birlikte yaşıyoruz. Ekonomi yönetimi, ne yazık ki sadece bir kesim için fırsat, 85 milyonun ezici çoğunluğu için ise kriz üretiyor. Eşitliğin yerini, kayırmacılık, adaletin yerini keyfilik aldı. Türkiye'yi demokrat dünyadan uzaklaştırma çabalarında, ne yazık ki sınır geçildi."

***

İmamoğlu, konuşmasını milletin önünde giderek ülkenin gidişatına bizzat el koyacakmış gibi bitirdi:

"Bütün bunlara rağmen, bu ülkenin geleceğini hiç kimse karartamayacak; karartamaz. Bu ülkede kim, hangi hesaplar içinde olursa olsun, Cumhuriyet'in bu ülke için değerini bilen 86 milyon insanımız var. Ve onların dediği olacak; bir kişinin dediği olmayacak."

En ufak bir endişeniz olmasın; Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin değerini bilmeyenler, anlamını kavrayamayanlar milletin iradesini hiçe sayan anlayışlar, geldikleri gibi giderler."

***

Yazıya böyle bir girişle, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda herhangi bir tercih belirtmeye çalışmıyorum... Kimseden kişisel bir beklentim de yok. Zaten söyleme değil eyleme ve kadroya bakmak gerekir. Kadronuz ve temasta olduğunuz kişiler, söyleminize uygun insanlardan oluşmalı ki herkes size güvensin!

Ayrıntıya girerim ama konu bu değil... Ben sadece bu konuşmayı kim hazırlamışsa, halkın psikolojisini çok iyi kavradığına ve İmamoğlu'nun şahsında bir umut yaratmaya çalıştığına işaret etmeye çalışıyorum.

Bugüne kadar CHP, kurucu değerler etrafında yeniden bütünleşmek gerektiği yolunda derli toplu ve kuvvetli bir mesaj verememiştir. İmamoğlu'nun konuşmasından, bu boşluğu gördüğü anlaşılıyor.

CHP sözcüleri, seçime bu kadar az bir süre kalmasına rağmen, sadece HDP ile birlikte harekete etmekle suçlandıkları zaman, "Biz Atatürk'ün kurduğu partiyiz" veya "Biz Kuvayı Milliye'ciyiz" deyip bu cümlelerin altını doldurmadan, güncel ayrıntılarda boğuluyor.

Televizyonda, "İktidara gelirseniz ne yapacaksınız? Programınız nedir veya hazır mı?" diye soruluyor, cevap olarak esnafın faiz borçlarının silinmesinden bahsediliyor! Elbette bu konu da çok önemlidir ama devlet elden giderse, Türklere, esnaflık yapacak bir ortam kalır mı? Nüfus da değiştiriliyor zaten...

***

O halde her fırsatta hukuk devletinin yeniden kurulacağını, devlete güvenin sağlanacağını, ne pahasına olursa olsun Türk Milleti'nin egemenlik haklarından ve kuruluş değerlerinden zerrece taviz verilmeyeceğini, her gün ama her gün haykırmak ve bu yönde güçlü bir irade sergilemek gerekmez mi? "Hukuk devleti" deyince, bunun içine bütün özgürlükler girmez mi?

Türk Milleti, çıkış yolu gösterecek, güvenilir bir liderlik, bir umut arıyor...

Ekonomik istikrar ve refah için her şeyden önce hukuk devletini ve adaleti hâkim kılmak gerektiğini, bunun da Atatürk'ün yolunda gitmekle mümkün olabileceğini, çoğunluk, anlamış durumdadır. Bu yolda yüründüğüne dair bir güven ve umut oluşturmadan seçim kazanılabilir mi?

DİĞER YAZILARI
TÜM YAZILARI
DİĞER YAZARLAR
﻿Dayatmalar arasında
﻿Dayatmalar arasında
﻿Ahmet GÜRSOY
﻿Dayatmalar arasında
﻿Halk, nasıl bir liderlik bekliyor?
﻿Halk, nasıl bir liderlik bekliyor?
﻿Arslan BULUT
﻿Halk, nasıl bir liderlik bekliyor?
﻿'Türkçe Şûrası'
﻿'Türkçe Şûrası'
﻿Arslan TEKİN
﻿'Türkçe Şûrası'
﻿Taviz karanlık, gidişat zifiri!!!
﻿Taviz karanlık, gidişat zifiri!!!
﻿Mehmet FARAÇ
﻿Taviz karanlık, gidişat zifiri!!!
﻿Bu nasıl reklam harcaması: 8 milyar TL
﻿Bu nasıl reklam harcaması: 8 milyar TL
﻿Murat AĞIREL
﻿Bu nasıl reklam harcaması: 8 milyar TL
﻿İşte Erdoğan'ın 3. kez aday olabilmesinin yolu
﻿İşte Erdoğan'ın 3. kez aday olabilmesinin yolu
﻿Orhan UĞUROĞLU
﻿İşte Erdoğan'ın 3. kez aday olabilmesinin yolu
﻿Demokrasi kültürü
﻿Demokrasi kültürü
﻿Remzi ÖZDEMİR
﻿Demokrasi kültürü
﻿Paşinyan neden bu kadar ''memnun'' etti ki!
﻿Paşinyan neden bu kadar ''memnun'' etti ki!
﻿Selcan TAŞÇI
﻿Paşinyan neden bu kadar ''memnun'' etti ki!
﻿Çaresiz seçmen istismarı
﻿Çaresiz seçmen istismarı
﻿Servet AVCI
﻿Çaresiz seçmen istismarı
﻿Liseler boşalıyor
﻿Liseler boşalıyor
﻿Yaşar ÖZAY
﻿Liseler boşalıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.