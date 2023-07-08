Halk otobüsü dere kenarına devrildi

Bursa’da kontrolden çıkan belediye halk otobüsü, yol kenarındaki dere yatağına devrildi. Kazada sürücü ve 9 kişi yaralandı.

Halk otobüsü dere kenarına devrildi

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. 16 TAT 70 plakalı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk otobüsü şoförü T.A., Pazar Sokak'a geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs, yol kenarındaki ağaca çarpıp, sokağın yanından geçen Nilüfer Çayı'nın kıyısına devrildi. Otobüsteki sürücü T.A. ile 9 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otobüste sıkışan yolcuları kurtardı. İtfaiyeciler, yolcuların otobüsten savrulup Nilüfer Çayı'na düşme ihtimaline karşı, İHA ile akarsu çevresinde arama yaptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 10 yaralı, çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza yeri, dronla havadan görüntülendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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