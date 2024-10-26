Halk otobüsü fazla yolcu aldı, devrilme tehlikesi geçirdi

Tokat'tan Zile ilçesine gitmek üzere son seferini yapan Zile Belediyesine ait halk otobüsü, kapasitesinin üzerinde yolcu alınması nedeniyle devrilme tehlikesi yaşadı. İddiaya göre ilk durakta yaklaşık 100 yolcunun binmesiyle otobüs tamamen doldu. Şoför, fazla yolcu nedeniyle durumu yetkililere bildirdi ancak ikinci bir otobüs sağlanmadı. Otobüs, kent merkezinden ayrıldıktan sonra, ayaktaki yolcu yüzünden devrilme tehlikesi yaşayınca şoför yolcuları indirmek zorunda kaldı. Üniversite kampüsü yakınında bazı yolcular indirildikten sonra, şoför güvenlik önlemi alınması için ikinci bir aracın beklemesini talep etti.

"OTOBÜS DEVRİLECEKTİ"

Otobüste bulunan yolculardan Ahmet Zor, "Şoför ikinci araç istedi ama göndermediler. Tokat'tan çıkıp kampüs kavşağında otobüs yan yatar gibi oldu, neredeyse devrilecekti" diyerek yaşananları anlattı ve gerekli önlemlerin alınmamasını eleştirdi.

olay sırasında yaralandığını belirten kanser tedavisi için Tokat'a gelen yolculardan Aysel Demiryürek de "Koluma çarpıp vuruyorlardı, otobüs devrilir gibi oldu ve kolum şişti. Öğrencilere ve normal yolculara ayrı araç versinler" dedi ve yetkililere çözüm bulunması çağrısında bulundu.