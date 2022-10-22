Halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. İşte o anlar

Otobüsle otomobil çarpıştı o anlar otobüsün kamerasına yansıdı.Kastamonu’da özel halk otobüsü ile otomobilin karıştığı ve 1 kişinin ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.



Edinilen bilgiye göre, İnönü Mahallesinde Eski Sanayi Sitesi girişinde K.K. idaresindeki 37 AE 295 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 37 D 0118 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı.

Kazada otomobilde sıkışan K.K., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ağır yaralanan K.K, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüyü ortaya çıktı



Yaşanan kazanın ardından kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Özel halk otobüsüne ait güvenlik kamerası görüntüsünde otobüsün kendi şeridinde ilerlerken otomobil, şeridinden çıkarak halk otobüsüne çarpıyor.

Halk otobüsü şoförünün korna ile uyarmasına rağmen yaşanan kazada halk otobüsündeki yaşanan panikte görüntülerde duyuluyor.