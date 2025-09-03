Halk otobüsü şoförüne bıçaklı saldırı! Yürekleri ağza getirdi: Kanlar içerisinde yere düşüp yığıldı

Olay, dün akşam saatlerinde Direkli Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Kaymaz, plakası öğrenilemeyen halk otobüsü ile yolda ilerlediği sırada aracın önü otomobil ile gelen 2 kişi tarafından kesildi.

Otomobilden inen kişilerden biri Kaymaz'ı kolundan bıçaklarken, diğeri ise camlara vurdu. Otobüs ile bölgeden uzaklaşan Kaymaz, güzergah üzerinde polis ekiplerini görünce durup yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Mehmet Kaymaz ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüsün araç içi kamerasına yansıyan olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.