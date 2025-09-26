Halk otobüsü zeytinliğe uçtu! Burhaniye'de 9 kişi hastanelik oldu

Kaynak: İHA

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde halk otobüsünün kontrolden çıkarak zeytinlik alana devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırtık Mahallesi’nden Burhaniye ilçe merkezine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsü, Sübeylidere Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle zeytinlik alana devrildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.Şarampole devrilen otobüste sıkışan yaralılar, jandarma ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla araçtan kurtarıldı.

halk-otobusu-zeytinlige-uctu-burhaniyede-9-kisi-hastanelik-oldu-yenicag-5.jpg

Yaralı sürücü ve 8 yolcu, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan 9 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

halk-otobusu-zeytinlige-uctu-burhaniyede-9-kisi-hastanelik-oldu-yenicag-4.jpg

halk-otobusu-zeytinlige-uctu-burhaniyede-9-kisi-hastanelik-oldu-yenicag-1.jpg

halk-otobusu-zeytinlige-uctu-burhaniyede-9-kisi-hastanelik-oldu-yenicag-2.jpg

halk-otobusu-zeytinlige-uctu-burhaniyede-9-kisi-hastanelik-oldu-yenicag-3.jpg

halk-otobusu-zeytinlige-uctu-burhaniyede-9-kisi-hastanelik-oldu-yenicag-6.jpg

halk-otobusu-zeytinlige-uctu-burhaniyede-9-kisi-hastanelik-oldu-yenicag-7.jpg

halk-otobusu-zeytinlige-uctu-burhaniyede-9-kisi-hastanelik-oldu-yenicag-8.jpg

