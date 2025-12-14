Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başladı. Açılışta, Sivaslı ozan Ali Kızıltuğ'un hayatını ve sanat yolculuğunu konu alan belgesel gösterimiyle izleyiciler duygusal anlar yaşadı.

Yoğun katılımın olduğu etkinliğe; Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ile eşi Filiz Özarslan, CHP Parti Meclis Üyesi Ozan Bingöl, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, birim müdürleri, Ankara Sivaslı Dernekler Federasyon Başkanı Maksut Yücegöğ, Ankara Divriği Kültür Derneği Başkanı Hurşit Aydoğan, Divriği Kültür Vakfı Başkanı Salim Gürsoy adına Ali Cemal Metin, Mursal Köy Derneği Başkanı Hasan Dehmen, Ali Kızıltuğ'un eşi Fatma Kızıltuğ, kızları Gülşen ve Sakine Kızıltuğ, oğulları Serhat ve Mustafa Kızıltuğ ile çok sayıda dernek, federasyon temsilcisi ve vatandaş katıldı.

"BİZ ALİ KIZILTUĞLARI, AŞIK VEYSELLERİ, YUNUS EMRELERİ VE DAHA NİCELERİNİ YAŞATACAĞIZ"

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Kızıltuğ önemli bir halk ozanıdır ve bizim kültürümüzün özüdür. Ali Kızıltuğ, yüce Türk milletinin kültür kodlarının aktarımıdır. Onun için biz Ali Kızıltuğları, Aşık Veyselleri, Yunus Emreleri ve daha nicelerini yaşatacağız, başımızın üzerinde tutacağız. Ama her şeyden öte birliğimizi, beraberliğimizi, saygımızı, güzel ahlakımızı yitirmeyeceğiz. Bu eşsiz vatan coğrafyasına sonuna kadar sahip çıkacağız. Şanlı Türk bayrağını başımızın üstünde tutacağız. Hemşehrim, köylüm Ali Kızıltuğ’u bir kez daha rahmet, minnet ve özlemle anıyorum"

"İYİ Kİ VARSINIZ, BİZLER SİZLERLE VARIZ"

Ali Kızıltuğ'un eşi Fatma Kızıltuğ ise duygularını şöyle dile getirdi: "Başkanım size, eşinize, bu gecenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve gelen tüm dostlara teşekkür ederim. İyi ki varsınız, bizler sizlerle varız. Ali, iyi bir baba, iyi bir eş, iyi bir halk ozanıydı. 61 yıl yaşadım Ali’yle bir gün incinmedim. Nurlarda yatsın, toprak incitmesin. Allah herkese böyle bir eş nasip etsin."

Protokol konuşmalarının sonrasında, eserleri birçok ünlü sanatçı tarafından seslendirilen Ali Kızıltuğ'un türküleri sahnede ustalıkla yorumlandı. Katılımcılar da türkülere coşkuyla eşlik etti. Duyguların dorukta olduğu programda, ozanın Türk halk müziğine kattığı derin miras bir kez daha vurgulandı. Keçiören Belediyesi'nin organize ettiği bu değerli etkinlik, sanatçının eserlerini ve kültürel değerlerini yeni nesillere taşımak adına önemli bir adım oldu.

Unutulmaz türküleriyle halk müziğine katkı sağlayan Ali Kızıltuğ, büyük minnetle anıldı.Anma programında aileye hediye veren Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan, salondakiler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Hediye töreninin ardından protokol üyeleri, Kızıltuğ ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.