Keçiören Belediyesi, halk ozanı Ali Kızıltuğ’u, 8’inci ölüm yılında Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenen programda andı. Programın açılışında, Sivaslı halk ozanının hayatını ve sanat yolculuğunu anlatan belgesel izleyicilerle buluştu.

Halk ozanı Ali Kızıltuğ’un türkülerle anıldığı programa, Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan, CHP Parti Meclis Üyesi Ozan Bingöl, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, birim müdürleri, Ankara Sivaslı Dernekler Federasyon Başkanı Maksut Yücegöğ, Ankara Divriği Kültür Derneği Başkanı Hurşit Aydoğan, Divriği Kültür Vakfı Başkanı Salim Gürsoy adına mesajıyla Ali Cemal Metin, Mursal Köy Derneği Başkanı Hasan Dehmen, Ali Kızıltuğ’un eşi Fatma Kızıltuğ, kızları Gülşen ve Sakine Kızıltuğ, oğulları Serhat ve Mustafa Kızıltuğ, çok sayıda dernek ve federasyon temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.

“BİZ ALİ KIZILTUĞLARI AŞIK VEYSELLERİ, YUNUS EMRELERİ VE DAHA NİCELERİNİ YAŞATACAĞIZ”

Özarslan, programda yaptığı konuşmada, “Kızıltuğ önemli bir halk ozanıdır ve bizim kültürümüzün özüdür. Ali Kızıltuğ, yüce Türk milletinin kültür kodlarının aktarımıdır. Onun için biz Ali Kızıltuğları, Aşık Veyselleri, Yunus Emreleri ve daha nicelerini yaşatacağız, başımızın üzerinde tutacağız. Ama her şeyden öte birliğimizi, beraberliğimizi, saygımızı, güzel ahlakımızı yitirmeyeceğiz. Bu eşsiz vatan coğrafyasına sonuna kadar sahip çıkacağız. Şanlı Türk bayrağını başımızın üstünde tutacağız. Hemşehrim, köylüm Ali Kızıltuğ’u bir kez daha rahmet, minnet ve özlemle anıyorum” ifadelerini kullandı.

“BU KÜLTÜRE VERDİĞİ KATKILARDAN DOLAYI BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM”

Özarslan’a teşekkür ederek konuşmasına başlayan CHP Parti Meclis Üyesi Ozan Bingöl ise “Bu kültüre verdiği katkılardan dolayı Sayın Mesut Özaslan'a ayrıca bir teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Başkanım. Rahmetli Ali Kızıltuğ hemşerimizin devri daim olsun. Ben bir dilekle bitireyim; yolumuz yolsuza, yüzümüz nursuza, ömrümüz arsıza denk düşmesin” diye konuştu.

“ALİ KIZILTUĞ, BU TOPRAKLARIN KÜLTÜREL HAFIZASIDIR”

CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, “Anadolu'nun sesi, sözün ve sazın usta temsilcisi Halk Ozanı Ali Kızıltuğ’u saygı, sevgi ve minnetle anmak için bugün burada bir aradayız. Ali Kızıltuğ yalnızca bir halk ozanı değil, bu toprakların kültürel hafızası, halkın dilinden konuşan bir gönül elçisiydi. Onun sanatı Anadolu'nun bin yıllık birikimini, halkın sevincini, hüznünü, özlemini ve mücadelesini kuşaktan kuşağa taşıyan köklü bir nehir niteliğindeydi. Bu özel gecenin hazırlanmasında Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan başta olmak üzere emeği geçen teşekkür ediyorum” dedi.

“DEĞERLİ BAŞKANIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Ankara Sivaslı Dernekler Federasyon Başkanı Maksut Yücegöğ, Ali Kızıltuğ’un çok önemli bir değer olduğunu hatırlatarak, “Bizim çocukluğumuzun, gençliğimizin Ozan'ıydı, şairiydi, aşığıydı. Biz onun türküleriyle, deyişleriyle büyüdük. Bugünü böyle hepimizi bir araya getirdiği için değerli Başkanıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Keçiören’in girişindeki Atatürk anıtını hatırlatıp onu ilçeye kazandıran Özarslan’a teşekkür ederek konuşmasına başlayan Ankara Divriği Kültür Derneği Başkanı Hurşit Aydoğan da şunları söyledi:

“Cumhuriyet çocuğu olarak Keçiören'e girerken Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtını yapan koca yürekli Belediye Başkanımız Mesut Özarslan’a çok teşekkür ediyorum. Ali Kızıltuğ denince o sadece türkülerini söyleyen bir ozan değildir, o bu toprakların acısını, sazını, teline, sevincini, sözünü emanet etmiş bir kültür taşıyıcısıdır. Biz onun türkülerini yaşattıkça kültürümüzü, kimliğimizi ve vicdanımızı yaşatmış olacağız. Bu anlamlı programı düzenleyen Keçiören Belediyemize ve kıymetli Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ali Kızıltuğ'u saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.”

“OZANLAR UNUTULURSA SÖZ SUSAR, SES SUSAR, VİCDAN SUSAR”

Mursal Köy Derneği Başkanı Hasan Dehmen, “Bugün burada sadece sazıyla, sözüyle, yüreğimizle duruşuyla bir halk değerini anmak için toplandık. Bizler onun kök saldığı bu topraklarda bugün bir vefa örneğini gösteriyoruz. Biliyoruz ki bu kültüre sahip çıkarsak yaşar. Ozanlar unutulursa söz susar, ses susar, vicdan susar. Bu anlamlı günde eve geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“İYİ Kİ VARSINIZ, BİZLER SİZLERLE VARIZ”

Ali Kızıltuğ’un eşi Fatma Kızıltuğ, “Başkanım size, eşinize, bu gecenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve gelen tüm dostlara teşekkür ederim. İyi ki varsınız, bizler sizlerle varız. Ali, iyi bir baba, iyi bir eş, iyi bir halk ozanıydı. 61 yıl yaşadım Ali’yle bir gün incinmedim. Nurlarda yatsın, toprak incitmesin. Allah herkese böyle bir eş nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından eserleri bugüne kadar pek çok ünlü isim tarafından seslendirilen Ali Kızıltuğ’un türküleri, sahne alan sanatçılar tarafından icra edildi, salondaki katılımcılar da türkülere hep bir ağızdan eşlik etti. Duygu dolu anların yaşandığı programda, Ali Kızıltuğ’un halk müziğine bıraktığı derin izler bir kez daha hatırlatıldı. Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, sanatçının eserlerinin ve kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli bir buluşma oldu.

Türk halk müziğine unutulmaz eserler kazandıran Ali Kızıltuğ'u anma töreninde aile üyelerine hediye takdiminde bulunan Özarslan ve eşi Filiz Özarslan, katılımcılar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Hediye takdimi sonrasında protokol üyeleri Kızıltuğ ailesiyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.