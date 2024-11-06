Halk pazarında fiyatlar rekor kırdı, ilgi azaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Halk pazarında fiyatlar rekor kırdı, ilgi azaldı

Zonguldak'ta halk pazarında fiyatların yüksek olması nedeniyle ilginin düşük olduğu kaydedildi.

Zonguldak'ta halk pazarında fiyatların yüksek olması nedeniyle ilgi düştü.

Zonguldak'ta halk pazarında fiyatların yüksek olması alım gücünü düşürdü. Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarında yoğunluk yaşandı. Vatandaşların ilgi gösterdiği pazarda fiyatların yüksek olması alım gücünü düşürdü.

Tezgahlarda, domates 70 lira, salatalık 60 lira, marul 30 lira, patates 15 lira, soğan 15 lira, patlıcan 20 lira, limon 50 lira, karnıbahar 70 lira, fasülye 60 lira, kabuska 50 liradan alıcı buldu.

Halk pazarında fiyatlar rekor kırdı, ilgi azaldı

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