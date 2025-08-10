Halk pazarında hayat pahalılığı isyanı: Bu hale getirenler utansın!

Artvin’in Şavşat ilçesinde kurulan halk pazarına alışverişe gelen emekli bir vatandaş, hayat pahalılığına dikkati çekerek, “Bizi bu hale getirenler utansın” dedi. Pazarda tezgâh açan bir esnaf ise satışların durma noktasına geldiğini belirterek, “İşler iyi değil, her şey pahalı olunca kimse bir şey alamıyor" ifadelerini kullandı.

Nüfusunun büyük kısmını emeklilerin oluşturduğu Artvin’in Şavşat ilçesinde, halk pazarına çıkan vatandaşlar yüksek fiyatlardan şikâyet ederken, pazarcılar da satış yapamamaktan yakınıyor. Halk pazarına alışverişe gelen Şavşatlı emekli bir vatandaş, "Bizi bu hale getirenler utansın" dedi.

“ESKİDEN ÇANTALARI DOLDURUYORDUK, ŞİMDİ BİTTİ O İŞLER”

Aynı emekli vatandaş, hayat pahalılığının etkisini şöyle ifade etti:

"Pahalı kardeşim! Bakıyorum, bakıyorum, geçiyorum. Bakın, boş... Tek başıma yaşıyorum ama aldığım emekli maaşı yetmiyor. İdare ederek geçinip gidiyoruz. O zamanlar çantaları doldurup gidiyorduk, şimdi bitti o işler."

Bursa’dan memleketi Şavşat’a gelen bir başka vatandaş ise ekonomik sorunların ülke geneline yayıldığını belirterek, "Her şey pahalı. Yani her yer aynı, hiçbir yer fark etmiyor. Ucuz neresi var ki? Bundan sonra ne olacağına sandık karar verecek" dedi.

“ZAM VERDİLER, SONRA GERİ ALDILAR”

Şavşatlı emekli Arif Tekin, maaşlara yapılan zamların etkisiz kaldığını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Her şey almış başını gidiyor, sıkıntı çok. Emekliye verdikleri zammı geri aldılar. Pazardan ufak bir şey alıyorsun, altmış liradan başlıyor. Hayat şartları çok zor. Çocuklarımızı zor şartlarda okuttuk, şimdi ekmek sahibi oldular. Evet, üretimin olduğu yerde fiyatlar biraz daha ucuz olmalı."

Pazarda satış yapan bir esnaf ise fiyatların yüksekliğine mazot maliyetlerini gerekçe gösterdi:

"Fiyatlar iyi ama mazot pahalı. Alım gücüne bakarsan alan da var, alamayan da. Sorup gideni de var. Yani bütçeye göre bir şey. Evet, Şavşat’ın bütçesi... Şavşat’ta yaşayanların çoğu emekli ve üretim olmayınca kalkınma da olmuyor."

“FİYATLAR YUKARIDA, İŞLER AŞAĞIDA”

Ardahan’dan gelip Şavşat pazarında alışveriş yapan bir vatandaş durumu, "İşler yok abi, pahalı abi, her şey pahalı. Fiyatlar geçen senenin üstünde, ama işler geçen senenin altında. Tabi işler her geçen gün düşüyor" sözleriyle anlattı.

